4. September 2018, 18:47 Uhr Ihre Heimat war die Komödie im Bayerischen Hof Doris Gallart gestorben

Ihre Stimme ist vielen Fernsehzuschauern bekannt, und sie wird unvergessen bleiben. Denn Doris Gallart war Synchronsprecherin für Vanessa Redgrave, Joan Crawford, Claudia Cardenale und Catherine Deneuve. Aber auch als Schauspielerin war sie jahrzehntelang in Fernsehfilmen, auf deutschen Bühnen und vor allem immer wieder in der Komödie im Bayerischen Hof zu sehen. Nach einer Ausbildung in Ballett und Pantomime an der Folkwangschule Essen hatte sie Schauspiel, Gesang und Klavier an der Musikhochschule Hamburg studiert und spielte 1957 in ihrem ersten Kinofilm "Herz ohne Gnade". Und noch im vergangenen Jahr trat sie in einer Episode der Krimiserie "Soko Wismar" auf. Doris Gallart war mit dem 2008 gestorbenen Schauspieler Herbert Bötticher verheiratet. Die beiden standen oft gemeinsam auf der Bühne. Am vergangenen Samstag ist die Schauspielerin im Alter von 81 Jahren nach schwerer Krankheit in ihrer Münchner Wohnung gestorben. Ihren Humor hat sie nach Aussage von Freunden bis zuletzt nicht verloren.