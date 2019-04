24. April 2019, 19:01 Uhr IHK-Jubiläum Vom Schwertfeger bis zum E-Commerce

Richtfest im "Haus für Handel und Gewerbe" am 26. Mai 1900. Nachdem die angemieteten Räume in der Königlichen Münze zu klein wurden, nahm die Handels- und Gewerbekammer gemeinsam mit dem Münchner Handelsverein, dem Träger der Börse, ein eigenes Bauprojekt in Angriff. 1901 konnten sie das von dem Architekten Friedrich von Thiersch geschaffene "Haus für Handel und Gewerbe" am Maximiliansplatz 8 beziehen.

Die Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern begeht ihren 175. Geburtstag. Am Anfang seiner Geschichte führte der Unternehmerverband einst kuriose Kämpfe

Von Pia Ratzesberger

Man kann sich das heute kaum mehr vorstellen, doch es gab einmal eine Zeit, in der in München nur 25 Autos durch die Straßen fuhren. Das müssen entspannte Tage gewesen sein, einen Parkplatz zu finden zumindest dürfte einem nicht schwer gefallen sein. Und wenn es nach der Polizei gegangen wäre, hätte sich daran auch nichts geändert. Denn als ein 26. Wagen hinzukommen sollte, erhoben die Beamten sogleich Widerspruch gegen seine Zulassung: Gefährlich! Unverantwortlich! Verkehrschaos!

An diesem Beispiel aus dem Jahr 1899 sieht man gut, warum in einer Stadt so viele Menschen wie möglich bei wichtigen Entscheidungen mitreden sollten - und warum es so wichtig ist, dass dabei alle Gruppen vertreten sind. Der regionale Verband der Unternehmer nämlich hat sich damals gegen die Regelung gewehrt. Und der 26. Wagen durfte doch losfahren.

Es ist eine von vielen Anekdoten aus der Geschichte der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, die vor mehr als 175 Jahren ihren Anfang nahm. Die Industrie- und Handelskammer ist heute die größte im Land und ihre Geschichte erzählt nicht nur, wie München über die Jahrzehnte zu einer Stadt mit einer starken Wirtschaft wurde, sondern auch, wie sich das Leben in München verändert hat. Denn setzte sich die Industrie- und Handelskammer im Jahr 1899 noch für die damalige Innovation des Autos ein, redet man bei der IHK heute über schnelles Internet auf dem Land und künstliche Intelligenz in der Produktion. Die Vertreter der Industrie- und Handelskammer tragen an die Politikerinnen und Politiker die unternehmerische Sicht heran, machen klassische Lobbyarbeit. Gerade deshalb dauerte es im 19. Jahrhundert doch ein paar Jahre, bis die Industrie- und Handelskammern überhaupt gegründet werden durften. Es war die Zeit der Eisenbahnen und der Fabriken und der rauchenden Schlote. Im Lehel stand noch eine Papiermühle und am Englischen Garten eine Hammerschmiede, die Kaufleute und Fabrikanten wollten sich damals zusammentun, um mit einer Stimme zu sprechen. Zum ersten Mal war von Industrie- und Handelskammern die Rede, aber König Ludwig I. von Bayern hielt von der Idee nicht viel. Warum sollte ein König auch einen Zusammenschluss von Unternehmern fördern, die damit mehr Macht hätten?

Doch Ludwig I. wird seine Meinung noch ändern, wird beobachten, wie sich neue Unternehmen gründen und die Wirtschaft erstarkt. Er wird erkennen, dass er besser mit den Unternehmern zusammenarbeitet. Am 19. September 1842 unterzeichnet der König eine Verordnung "die Einführung von Handelskammern betreffend" und genehmigt ein Jahr danach die Handelskammer für den Regierungsbezirk Oberbayern. Ihre Mitglieder sind damals: ein Bankier, vier Kaufmänner, drei nicht näher benannte Fabrikanten sowie ein Schwertfeger, ein Silberarbeiter und ein Wachslichterfabrikant. Den Vorsitz übernimmt Joseph Anton von Maffei, noch heute bekannte Münchner Unternehmen gehen auf seinen Namen zurück: zum einen Krauss-Maffei, die Firma für Maschinen. Zum anderen die Rüstungsfirma Krauss-Maffei Wegmann. In den ersten Jahren veränderte sich die Struktur der Kammer immer wieder und die Mitglieder des Handelsrats debattierten unter anderem darüber, ob München nicht eine Messe brauche oder die "zahlreichen Märkte und Verkaufsbuden" in der Stadt nicht zu viel seien, ob man die Münchner und die Auer Dult nicht besser zusammenlege. Nach dem verlorenen Krieg gegen die Preußen im Jahr 1866 ruhte die Arbeit der Kammer für ein paar Jahre, doch zu Beginn des Deutschen Kaiserreiches geht es dann um neue Eisenbahnschienen und um die neuen Sozialversicherungen. Die Zahl der Mitglieder nimmt in diesen Jahren so stark zu, dass die angemieteten Räume in der Alten Münze an der Pfisterstraße nicht mehr ausreichen, die Kammer zieht gemeinsam mit dem Handelsverein an den Maximiliansplatz. Ende der 1920er-Jahre wird die IHK dann mit den Prüfungen von Auszubildenden beginnen, für die sie heute noch bekannt ist - damals legten zum ersten Mal Lehrlinge der Brillenfirma Rodenstock ihre Prüfung ab, auf alten Fotografien sieht man die Männer vor ihren Werkbänken sitzen. Heute sind die ersten Kaufleute für E-Commerce in der Ausbildung. In ein paar Jahren wird die IHK diesen Beruf zum ersten Mal prüfen.

Die Arbeit hat sich in all den Jahren verändert, auch die Wirtschaft und auch die Stadt. Doch eine Konstante gibt es - das Haus in der Max-Joseph-Straße, errichtet vom Architekten Gabriel von Seidl. In den 1930er Jahren hatte die IHK das Haus für mehr als eine Million Reichsmark erworben. Nach der Machtübernahme durch die Nazis wurde die Handelskammer dann "gleichgeschaltet" und der Aufsicht des Reichswirtschaftsministers unterstellt. Als die Alliierten im Jahr 1944 schließlich ihre Bomben über der Stadt abwerfen, schlagen sie auch im Haus der IHK ein. Im Bayerischen Wirtschaftsarchiv ist ein Foto aus dieser Zeit aufbewahrt, das den damaligen Vize-Präsidenten der IHK im Treppenhaus zeigt. Ohne Dach und ohne Wand.

Die amerikanische Militärregierung ließ die Kammer wieder zu, aber erst in den 1950er-Jahren wurde die Mitgliedschaft für alle Unternehmer wieder Pflicht. Bis heute ist das umstritten. In München gab es zuletzt viel Streit um die Mitgliedergebühren, denn die IHK hatte begonnen, ihr Haus in der Max-Joseph-Straße aufwendig zu sanieren. Waren die Kosten zu Beginn mit 72,9 Millionen Euro veranschlagt gewesen, erhöhten sie sich letztlich um 14 Millionen. Die langen Arbeiten sind auch der Grund, warum die IHK an diesem Donnerstag ihr Jubiläum mit ziemlicher Verspätung feiert. Denn schon im vergangenen Jahr jährte sich die Gründung der Kammer zum 175. Mal, doch zu diesem Zeitpunkt war das Haus noch eine Baustelle. Im Januar schließlich bezogen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach sieben Jahren wieder ihre Büros, vier Jahre später als geplant.

Die Stadt wird sich verändern, das Haus aber wird bleiben - und wahrscheinlich auch manche Themen. Liest man etwa nach, was die Menschen in den Büros der IHK zu Beginn der 1990er-Jahre beschäftigt hat, kommt einem so manches bekannt vor: "die Unterbringung von Firmen, die aus München abwandern und die Schaffung von Wohnraum".