In manchen Kulturen gelten Igel als abstoßend und werden bestenfalls als Schlangentöter engagiert. Über die Entdeckung der pieksenden Niedlichkeiten in der bayerischen Natur.

Die Menschen in diesem Land sind wahre Meister der Tarnung. Sie lassen das kühle Wetter des Herbsts weniger trübsinnig wirken, indem sie Rituale vollführen, die Freude machen. Fratzen in Kürbisse schnitzen, heißen Wein trinken und Würstchen vertilgen. Oder Zahnstocher in Kastanien stechen, sodass sie aussehen wie ..., Moment. Wie Igel?