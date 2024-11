Mehr als 9000 Beschäftigte aus Betrieben der Münchner Metall- und Elektroindustrie haben laut IG Metall am Montag an Großkundgebungen in München teilgenommen. Die Mitarbeitenden von BMW, MAN und MTU Aero Engines unterstützten damit die Forderungen der Gewerkschaft nach sieben Prozent mehr Gehalt und 170 Euro mehr für Auszubildende.