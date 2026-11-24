Es ist eine kleine Gruppe vom äußersten rechten Rand, die sich selbst jedoch zur „Bewegung“ stilisiert und neuerdings sogar als Partei firmieren will: die rechtsextremistischen Identitären. Bayernweit dürfte es sich um weniger als hundert Personen handeln, in München trat die immer gleiche Handvoll Aktivistinnen und Aktivisten zuletzt als „Lederhosenrevolte“ auf, meist personell eng verflochten mit der ebenfalls vom Verfassungsschutz beobachteten Aktivitas der Burschenschaft „Danubia“ .

Ihre geringe Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit kompensieren die Identitären (IB) mit antisemitischen und rassistischen Provokationen im Netz, insbesondere in den Sozialen Netzwerken. Dort geht die Zahl derer, die einzelnen Akteuren folgen, teilweise in die Zehntausende. Was diese Mitläufer jüngst zu sehen bekamen – und häufig beifällig kommentierten –, waren mehrere Videos, in denen Mitglieder der rechtsextremen Gruppierung Juden verhöhnten und forderten, Millionen Menschen aus Deutschland zu deportieren.

Anfang November posteten mehrere Führungskader der bayerischen IB ein Video, das eine Halloweenparty der Gruppierung in München zeigen soll. Als Ort wird jedoch „Tel Aviv – Jaffa“ angegeben. Unterlegt ist das Video unter dem Titel „Halloween 2026 kosher?“ mit Musik eines jüdischen Kinderchores. Die Preise der Getränke auf der Party sind in israelischen Schekel angegeben. Das Video ist eine Anspielung auf den auch namentlich genannten Rabbiner Yehuda Teichtal und dessen Video-Reihe, in der er das orthodoxe Judentum erklärt.

Teichtal, der 2019 in Berlin selbst Opfer eines antisemitischen Angriffs wurde, wird in einem weiteren Video der führenden IB-Akteure Moritz K. und Annie H. mit Fistelstimme verhöhnt. K. und eine andere Aktivistin machen sich in einem Post zudem über den Akzent des Rabbiners lustig.

Das Video von der Münchner Halloween-Party enthält weitere antisemitische Codes, die von der rechten Szene als sogenannte „Dog Whistles“, als Insider-Memes, gelesen werden sollen – und die diese Aufgabe auch erfüllen, wie die Kommentare unter den Instagram-Posts beweisen. So hält der IB-Aktivist Adrian S. (mit Stahlhelm und Uniform), der auch schon als Mitglied der „Danubia“ auftrat, eine Dose des Energy-Drinks „Monster Ultra White“ in die Kamera, der in rechten Kreisen sowohl antisemitisch als auch rassistisch konnotiert ist.

Außerdem ist der Begriff „Goyslop“ zu lesen und zu hören. Ein für K. und H. offenbar völlig gebräuchliches Wort, wie sie in einem weiteren Video ausdrücklich betonen. Seit etwa zehn Jahren kursiert dieser Internet-Begriff, der sich aus den jiddischen Wörtern für Nichtjude und Fraß zusammensetzt. Die Verwendung dieses Begriffs im Zusammenhang mit Juden steht für die Verschwörungserzählung, jüdische Menschen würden Nichtjuden absichtlich schlechtes Essen anbieten, um sie zu schwächen. Es ist die moderne Version des antisemitischen „Brunnenvergifter“-Vorwurfs.

An dem Video sehe man, „wie ganz bewusst antisemitische Codes und Verschwörungserzählungen bedient werden“, analysiert die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Bayern (Rias). In der Vergangenheit habe die IB es noch aus strategischen Gründen vermieden, offenen Antisemitismus zu verbreiten. Chiffrierter – etwa in der Erzählung vom Großen Austausch – sei Antisemitismus jedoch immer präsent gewesen. Wenn man sich unbeobachtet glaubte, auch deutlich vernehmbar. „Mittlerweile nimmt der Antisemitismus eine prominentere Position ein“, so ein Rias-Sprecher.

IB-Kader Moritz K. etwa hat eine Reihe von Videos veröffentlicht unter dem Titel „Politik für Goys“ – also „für Nichtjuden“. In einem Post auf Instagram zeigt er die Karte der USA, unterlegt mit der israelischen Flagge. Es handelt sich um die antisemitische Vorstellung, die USA würden von Juden beherrscht. In einem anderen Video simuliert K. ein Telefonat mit Benjamin Netanyahu, bevor er massenhafte Abschiebung fordert: „Es sind Millionen gekommen, also müssen und werden auch Millionen wieder gehen.“ In der Hand hält K. dabei erneut den Ultra-White-Drink. Im Subtext schwingt laut Rias mit: „All die von der IB als negativ empfundenen Dinge wie Migration haben einen Urheber – die Juden.“

„Abschiebeterminal München wird gebaut“, jubeln K., H. und andere Identitäre in einem zweiten Video von ihrer Halloween-Party. Dazu läuft die Musik von „L’amour toujours“. Die Melodie wird in der rechtsextremen Szene mit dem Text „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus“ gesungen. Auf ihrer Münchner Party zeigten die Feiernden auch ein Skelett mit der Aufschrift „Remigration“.

K. und H. haben auf Anfrage der SZ und anderer Medien nicht direkt reagiert. In einem Video machen sie sich stattdessen über die Vorwürfe lustig und nennen sie „geisteskrank“. Während die Münchner Identitären in der Vergangenheit als „Lederhosenrevolte“ vor allem vorgeblich heimattümelnde Gruppenaktivitäten gepostet haben, treten sie seit etwa eineinhalb Jahren mit immer aggressiveren Provokationen auf.

Der bayerische Verfassungsschutz spricht von einem „Strategiewechsel“. Offenbar will die IB künftig als Partei auftreten – möglicherweise, um ein drohendes Verbot wie in Frankreich zu erschweren. Kader wie Moritz K. versuchen inzwischen, mit ihren Auftritten im Netz die AfD, als deren Vorfeldorganisation die IB gilt, noch weiter rechts zu überholen.