Verbandsjäger gehören an die frische Luft

"Das Treffen der Großhirsche" vom 15. Oktober und "Jagdverbandstreffen ist abgesagt" vom 17./18. Oktober:

Jäger sind überwiegend an Frischluft, Nässe und Kälte gewöhnt, wenn sie ihre Aufgabe bewusst ausüben. Den Luxus einer eigenen Jagdhütte können sich nur die wenigsten leisten. Selbst der bekannte, damals noch baierische Jäger aus Kurpfalz blieb bei entsprechender Gelegenheit die ganze Nacht im Wald! Warum also nicht einen dringend nötigen Jägertag im Freien abhalten? Ein geeigneter Platz wäre wohl zu finden, mit Abstandsmöglichkeiten, Lautsprechern, Mikrofonen, et cetera. Die Grußonkel und -tanten müssen sich halt dem Anlass gemäß kleiden, wenn sie nicht ohnehin Jäger sind. Und im urdemokratischen Sinn (antikes Griechenland, Schweiz) könnten endlich diverse Verbandsprobleme diskutiert und ein neuer Vorstand gewählt werden.

Hans-Ulrich Sinner, München