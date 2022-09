Seit ihrem europäischen Debüt vor 15 Jahren hebt sich Ida Sand, Tochter eines Opernsängers und einer Organistin und Ehefrau des Rock-Gitarristen Ola Gustafsson, von ihren schwedischen Kolleginnen im Fach des Jazzgesangs ab: Singt sie doch keinen ätherischen, "nordischen" Pop-Jazz, sondern puren, von einem dramatischen Timbre befeuerten Soul, bei dem sie sich auch exzellent selbst am Klavier begleiten kann. Und vielseitig ist sie dabei auch noch: Nach Gospel-, Funk- (mit Stockholm Underground) oder einem Neil-Young-Projekt stellt sie jetzt in der Unterfahrt ihr aktuelles Album "Do You Hear Me" vor - ein poppiges Singer/Songwriter-Projekt, das zusammen mit den engsten Freunden während des Corona-Lockdowns im Heimstudio entstanden ist. Jetzt also geht sie damit auf Tour, begleitet vom Gitarristen Staffan Astner, dem e.s.t.- Veteranen Dan Berglund am Bass und Per Lindvall am Schlagzeug.

Ida Sand, Sa., 1. Okt., 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstr. 42, Telefon 4482794