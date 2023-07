"Wenn man sein ganzes Hab und Gut und selbst die Familie verliert - was ist es, das ein Mensch bis zuletzt beschützt?" Mit dieser Frage im Kopf hat sich der japanische Fotograf Ichiro Kojima in einem Problemviertel am Rande Tokyos auf Spurensuche gemacht. Über einen Zeitraum von zehn Jahren hat Kojima die Bewohner dieses Viertels fotografiert. Etwa 6000 Menschen leben dort auf einer Fläche von 300 auf 300 Metern. Die meisten von ihnen können wegen Krankheit, Behinderung oder auf Grund persönlicher Umstände nicht arbeiten und leben in gerade fünfeinhalb Quadratmeter großen Wohnungen, bezahlt von der Sozialhilfe. Die Erfahrungen waren so krass, dass sich Kojima am Ende die Frage stellte: "Warum leben wir überhaupt?" Seine Fotos, die nun im Üblacker-Häusl in Haidhausen zu sehen sind, wollen darauf Antworten geben.

Ichiro Kojima: Die Quadratische Heimat, Üblacker-Häusl, Preysingstr. 58, Eröffnung: Di., 11. Juli, 19 Uhr, bis 13. Aug., Mi./Do., 17-19 Uhr, Fr./So. 10-12 Uhr