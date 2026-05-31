Sind die Deutschen wirklich faul? Wer „Ich verstehe Ihren Unmut“ sieht, dürfte da erhebliche Zweifel haben. Kilian Armando Friedrich zeigt in seinem Kinodebüt hart arbeitende Menschen.

Neunmal wiederholte der Bundeskanzler beim Katholikentag im Mai das Nein-Wort. Nein, nein, nein, nein, und so weiter: In seiner Partei habe nie jemand gesagt, dass die Menschen in Deutschland faul seien. Er habe nur darauf hingewiesen, dass in der Schweiz mehr gearbeitet werde. „Und der Schweiz geht es erkennbar besser als uns“, so Friedrich Merz.