Der Münchner Stadtrat macht den Weg frei für eine Fortsetzung der Automesse IAA Mobility in München in den Jahren 2027, 2029 und 2031. Das Gremium spricht sich mehrheitlich dafür aus, die umstrittenen „Open Spaces“ – Ausstellungsflächen auf prominenten Plätzen in der Innenstadt – auch in Zukunft zur Verfügung zu stellen und sich grundsätzlich für die drei weiteren Ausgaben auszusprechen.