Als bei den IAA-Demonstrationen in München Aktivisten festgenommen wurden, fand CSU-Generalsekretär Markus Blume das ganz großartig. Er schrieb auf Twitter: "So läufts in Bayern!" Dazu ein Bizeps-Emoji.

Von Max Hägler, Bernd Kastner und Elisa Schwarz, München

Eigentlich, sagt Sabine Stahl, sei die Demo wunderbar gelaufen. Kein Pfefferspray, keine prügelnde Polizei. Gut, eine Frau habe den Stinkefinger aus dem Auto gezeigt und irgendwas gerufen, da habe sie halt ein Herzchen geformt mit den Händen. Stahl steht am Samstag auf der Theresienwiese, hinter ihr tanzt ein riesiges aufgeblasenes Auto durch die Luft, auf der Bühne macht sich der nächste Redner bereit, "yeah" ruft die Menge. "Ich hab meine Herzl verschenkt", sagt Sabine Stahl, und wie sie so dasteht, ein Herz an der Brust, könnte man fast vergessen, dass an diesem Wochenende in München nicht das Oktoberfest stattgefunden hat, sondern der größte Polizeieinsatz seit 20 Jahren.