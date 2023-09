Auf den Open Spaces der Automesse in Münchens Innenstadt sind besonders viele junge Menschen, oft mit ihren Eltern, unterwegs. Woher kommt ihre Begeisterung? Ein Streifzug.

Von Stefanie Witterauf

Mit der Xbox hat es angefangen. Damals war Lorenz Kuhn acht Jahre, das Spiel "Forza Horizon 3" lag bei der Konsole dabei. Das Rennspiel war sein Einstieg in die Welt der schnellen Autos. Die will er heute sehen, deswegen ist er zusammen mit seinem Vater Marius auf die IAA in der Münchner Innenstadt unterwegs.