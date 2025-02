Mirjam Herrmann band sich an einer Brücke fest, um gegen die Automesse IAA zu protestieren. Dafür ging sie für zwei Wochen in Chemnitz ins Gefängnis. Dort lernte sie Frauen vom anderen politischen Spektrum kennen, denen alles andere als das Klima Sorgen bereitet.

Interview von Bernd Kastner

Mirjam Herrmann wurde wegen ihres Protests gegen die Automesse IAA verurteilt. Sie hatte sich 2021 mit einem anderen Aktivisten an eine Brücke über der Autobahn bei Germering gebunden, weshalb die Polizei die Fahrbahn sperrte. Es entstand ein Stau, deshalb verurteilte das Amtsgericht Fürstenfeldbruck Herrmann wegen Nötigung. Weil sie die Strafe von 30 Tagessätzen zu 25 Euro nicht zahlte, musste sie eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten, vergangenen Freitag kam sie frei. Herrmann, 27, studiert in Leipzig Jura und war aktiv bei der Letzten Generation. Ein Gespräch darüber, was sie in zwei Wochen JVA gelernt und warum sie 300 Euro Haftentschädigung vom Staat bekommen hat.