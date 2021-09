Von Joachim Mölter

Es birgt schon eine gewisse Ironie, wenn sich eine Veranstaltung wie die Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) extra den Zusatz "Mobility" gibt, also Mobilität, und dann so viel Unbeweglichkeit verursacht wie am Wochenende. Zu den sowieso schon gesperrten Plätzen in der Innenstadt wegen der IAA-Aussteller kamen gesperrte Straßen hinzu wegen der Demonstrationen gegen die IAA und ihre Aussteller . Selbst für München, das Großereignisse mit Menschenmassen gewohnt ist, herrschte am Samstag ein gewisser Ausnahmezustand, als Radfahrer und Fußgänger mobil machten gegen die Autos und die sie produzierende Industrie. Aber die Münchnerinnen und Münchner haben diese Herausforderung gelassen bewältigt und nicht mehr gegrantelt als sonst auch. Es gab Verkehrsbehinderungen, das ja, aber es gab nicht das befürchtete Chaos.

Meine Kollegen Thomas Anlauf, Max Hägler, Catherine Hoffmann, Bernd Kastner, Elisa Schwarz und ich waren trotzdem unterwegs, um Eindrücke zu sammeln und mit Menschen zu sprechen (SZ Plus) . Manchmal nahmen wir die U-Bahn, aber meistens bewegten wir uns per Rad, weil wir damit tatsächlich am beweglichsten waren und am schnellsten vorankamen. Und zumindest ich habe mir an manchen Engstellen, zwischen Bauzaun zur Rechten und Lkw zur Linken, etwas mehr Platz gewünscht. Was wir bei unseren Rundfahrten erlebt und beobachtet haben, was wir bei unseren Gesprächen erfahren haben, haben wir in zahlreichen Geschichten zusammengetragen.

Damit ist jetzt freilich nicht Schluss mit dem Thema IAA - nach der IAA ist bekanntlich vor der IAA, auch wenn die nächste erst in zwei Jahren geplant ist. Einige Aspekte der Veranstaltung werden sicher ein Nachspiel haben, die massive Überlassung von öffentlichem Raum an private Konzerne zum Beispiel, oder der Umgang mit kritischen Geistern. Aber jetzt freuen wir uns erst mal, dass demnächst wieder Platz auf den Plätzen und die Mobilität nicht weiter eingeschränkt ist.

