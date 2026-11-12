Etwa 500 000 Menschen kamen 2025 zur Messe IAA Mobility in München . Und glaubt man einer Umfrage, welche der Verband der Automobilindustrie (VDA) und die Messe München jüngst beim Meinungsforschungsinstitut Civey in Auftrag gegeben haben, kommt die Messe bei den Besuchern gut an. Von 1000 befragten Teilnehmern erklärten 72 Prozent, dass die IAA eine wichtige Funktion für München und Bayern als Wirtschaftsstandort habe. 60 Prozent sind überzeugt, dass die kostenlosen Veranstaltungsbereiche in der Innenstadt „neue Mobilitätsangebote greifbarer machen“. Das werten die Macher als Erfolg des Konzepts, bei dem man in der Münchner Innenstadt auf den sogenannten Open Spaces Fahrzeuge nicht nur anschauen, sondern auch ausprobieren kann.

Die nächste IAA Mobility findet vom 7. bis 12. September 2027 in München statt. Seit der Ausgabe 2025 heißt die Messe „It’s All About Mobility“ – „Alles dreht sich um Mobilität“. Schon seit dem Umzug von Frankfurt nach München im Jahr 2021 wollte die Messe keine reine Autoschau mehr sein, sondern verschiedenen Arten der Fortbewegung und Technologie eine Plattform bieten. So waren in der Vergangenheit neben Autos unter anderem auch Fahrräder und E-Scooter sowie ein Modell des künftigen Münchner S-Bahn-Zuges ausgestellt.

Freilich zogen bei den Münchner IAA-Ausgaben gerade die aufwendig gestalteten Pavillons der Autohersteller die meisten Schaulustigen an. Viel Publikum fand sich aber auch vor der Bühne am Siegestor, wo es statt Fahrzeugen ein Kulturprogramm gab, sowie beim Lichterspektakel „Festival of Lights“, bei dem historische Gebäude illuminiert wurden.

Kultur und Lightshow wird es auch bei der IAA 2027 wieder geben, verspricht Christian Vorländer. Der ehemalige SPD-Stadtrat ist Leiter des Geschäftsbereichs Mobility bei der Messe München. Und wie er betont, habe die Ausstellung einerseits für die Messe selbst eine „herausragende“ Bedeutung, und bringe andererseits auch für die Stadt, die Region und das Land eine regionale Wertschöpfung in dreistelliger Millionenhöhe.

Auch bei den Ausstellern ist die Mobilitätsschau offenbar mehr denn je gefragt. Zehn Monate vor der IAA hätten sich schon 166 Aussteller angemeldet, das entspreche 58 Prozent mehr als zum gleichen Zeitpunkt vor zwei Jahren. Von den bisher angemeldeten Ausstellern aus dem Ausland kommen die meisten aus China.

Der Open Space sei bereits zu 85 Prozent ausgebucht. Wieder werden Königsplatz, Wittelsbacherplatz und Odeonsplatz, Marienplatz und Max-Joseph-Platz, die Residenzhöfe sowie die Ludwig- und Hofgartenstraße zur Ausstellungsfläche mit freiem Eintritt. Am Königsplatz ist ein eigenes Programm für Kinder geplant.

750 Aussteller zählte die IAA Mobility 2025. Für die Fachwelt ist der sogenannte Summit, der Ausstellungsteil auf dem Messegelände in Riem, der wichtige Treffpunkt. Der Open Space aber ist für die breite Masse gedacht und für VDA-Geschäftsführer Jürgen Mindel ein unverzichtbarer Bestandteil der Messe. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Kritik daran, dass öffentliche Plätze für eine kommerzielle Ausstellung genutzt werden, insbesondere von den Grünen und auch vom heutigen Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne). Doch die Stadt hat mit dem VDA und der Messe vertraglich festgelegt, dass die IAA auch 2029 und 2031 noch in München stattfinden wird.

Was danach kommt, darüber mache er sich derzeit noch keine Gedanken, sagt Mindel. Noch vor zwei Jahren hatte er erklärt, die IAA könne man auch in anderen Städten ausrichten. Frankfurt zum Beispiel hätte die Messe gerne zurück. Nur wenige Wochen später, im Dezember 2024, beschloss der Stadtrat, die Innenstadt auch für die Ausgaben bis 2031 zur Verfügung zu stellen. Eine Änderung gab es aber inzwischen: Dieses Jahr erhöhte der Stadtrat die Sondernutzungsgebühren in der Innenstadt von 30 Cent pro Quadratmeter und Tag auf 60 Cent, was aber nicht für Bürgerfeste, kulturelle und gemeinnützige Veranstaltungen gilt.