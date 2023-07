Eine Fahrradwerkstatt am Straßenrand, Hochbeete auf Parkplätzen, Carsharing-Angebote: Zahlreiche Bürgerprojekte widmen sich vor der Automesse der Frage, wie man sich in der Stadt noch fortbewegen kann. Ein Überblick.

Von Andreas Schubert

Dieses Jahr kommt vom 5. bis 10. September wieder die Mobilitätsmesse IAA Mobility in die Stadt. Vorher veranstaltet die Stadt ihren Mobilitätskongress vom 3. bis 5. September, bei dem es um den öffentlichen Nahverkehr geht, den Rad- und Fußverkehr, den vernetzten Verkehr und die Aufenthaltsqualität des öffentlichen Raums. Im Rahmen des Kongresses fördert die Stadt verschiedene bürgerschaftliche Projekte, die sich mit der konkreten Umsetzung dieser Themen beschäftigen. Diese sind weitestgehend noch in Vorbereitung, einzelne laufen aber bereits. Gemeinsam haben sie, dass sie sich mit der Abkehr vom motorisierten Individualverkehr beschäftigen und den Klimaschutz voranbringen sollen. Ein Überblick.

Green City: Hackenplatz

Das Eck in der Hackenstraße, das umgangssprachlich auch Hackenplatz heißt, liegt zwar mitten im Stadtzentrum. Dennoch würde kaum jemand auf die Idee kommen, sich dort gezielt aufzuhalten. Momentan ist die Fläche vor allem ein Parkplatz. Der Verein Green City will dies ändern und vom 3. bis 10. September zusammen mit Anwohnern und Gewerbetreibenden einen Ort zum "Mitmachen, Abkühlen und Ausruhen" schaffen. Der Platz verfüge bereits über viel Potenzial dank dem historischen Radspielerbrunnen und Schatten spendenden Bäumen. Jetzt sollen zum Beispiel Sitzgelegenheiten zum Verweilen einladen.

Detailansicht öffnen Der Hackenplatz im Münchner Zentrum: Der Verein Green City will ihn umgestalten. (Foto: Catherina Hess)

Bürgervereinigung Lochhausen-Langwied: Ranertinsel

Mit Sitzgelegenheiten, Pflanzboxen, Informations- und Tauschangeboten soll in Lochhausen eine Verkehrsinsel in der Ranertstraße buchstäblich aufgemöbelt werden. Nördlich davon sollen keine Autos mehr fahren, dadurch erhofft sich die Bürgervereinigung von Juli bis September eine bessere Aufenthaltsqualität und einen fußläufig erreichbaren Treffpunkt für die Lochhausener. Fahrradstellplätze, die in diesem Bereich derzeit fehlen, sollen dazu animieren, das Fahrrad innerorts für Einkaufsfahrten und Arztbesuche zu nutzen. "Langfristig könnte auch eine Ladesäule in der Nähe des Straßen(frei)raums oder ein Carsharing-Parkplatz die nachhaltige Mobilität in Lochhausen ergänzen", heißt es im Konzept.

Kollectivis e.V. und TUM: Miniblock Steinhuber

Der Verein Kollectivis und die Technische Universität München (TUM) wollen zwischen 24. Juli und 10. September in der Maxvorstadt einen "Mini-Superblock" einrichten. Den Mittelpunkt soll an der Einmündung der Enhuber- in die Steinheilstraße ein autofreier Platz bilden, der von den Anwohnern gestaltet und möbliert werden soll, unter anderem mit Hochbeeten, Baumpflanzkübeln und Fahrradabstellplätzen. In den Einmündungen der Superblock-Straßen sollen Mobilitätsangebote wie Car- und Bikesharing, Mopeds, E-Scooter, Lastenräder- und Fahrradabstellplätze zur Verfügung stehen. In den beiden Straßen bleiben während der Projektlaufzeit 45 von 87 Parkplätze für Anwohner erhalten. Die Steinheilstraße und Enhuberstraße bleiben für den Kfz-Anwohnerverkehr befahrbar, wobei die Enhuberstraße zur Sackgasse wird.

Kooperative Großstadt e.G.: Open Q - Mobilität bist Du!

Mit dem Projekt "Open Q - Mobilität bist Du" will die Genossenschaft Kooperative Großstadt den St.-Quirin-Platz umgestalten. Von Juli bis September sind zahlreiche Mitmach-Formate wie Workshops, spielerische Aktionen, experimentelle Performances mit der Nachbarschaft und Münchner Bürgern zur klimagerechten und sozial-fairen Verkehrswende geplant. An einem Kiosk soll es ausleihbare Mobilitätsmittel zum Testen geben.

Radio Lora Förderverein: Open Mic im Stadtviertel

Der Münchner Sender Radio Lora wird vor seiner Haustür vom 3. bis zum 11. September ein offenes Studio einrichten. Von einem zur Sitzgelegenheit umgewidmeten Parkplatz an der Schwanthalerstraße 81 aus sollen täglich zwei Stunden Beiträge zum Thema Verkehrswende gesendet werden, bei denen sich auch Bürgerinnen und Bürger zu Wort melden können.

Reinke-Pelagatti-Happacher: Umlenken - Räder pflegen statt Gas geben

Nach der Idee mehrerer Architekten sollen Bürgerinnen und Bürger zum eigenständigen Fahrradreparieren und -recyceln angeregt werden. An der Kreuzung von Kazmairstraße mit Kiliansplatz und Anglerstraße sollen vom fließenden Verkehr nicht benötigte Restflächen vorübergehend als "Reparaturufer" genutzt werden, an dem auch Workshops stattfinden. Das Projekt soll schon im Juli starten und bis 10. September dauern.

Bürger-Stiftung/Münchner Initiative Nachhaltigkeit: Sommerexperiment Kazmair Allee

In der Kazmairstraße zwischen Ligsalz- und Ganghoferstraße sollen seit Mitte Juni bis Ende November Bäume im Westend für ein besseres Klima sorgen. Während der Projektlaufzeit sind Infoveranstaltungen zum Thema Hitzeinseln und Klimaanpassungsmaßnahmen im urbanen Raum, die Errichtung eines "Wissensbaums" als Informationspunkt, Kinderaktionen zum Thema Bäume und Begrünung und Anwohnerbefragungen geplant. Weitere Infos gibt es auf der Homepage www.m-i-n.net.

Bund Naturschutz in Bayern: Central Park Tram

Vergangenes Jahr stellte der Bund Naturschutz seine Vision eines "Central Parks" in der Sonnenstraße vor. Dieses Jahr könnten Interessierte bei geführten Trambahnfahrten zwischen Sendlinger Tor und Maxmonument in digitalen Bildern, die während der Fahrt auf Tablets oder in VR-Brillen ablaufen (Details stehen noch nicht ganz fest), erleben, wie das Ganze aussehen könnte. Die genauen Termine veröffentlicht der BN München noch auf seiner Homepage bn-muenchen.de.

Frei-Raum-Viertel gUG: Mehr Grün in der Stadt - das Südliche Bahnhofsviertel neu denken

Beim Projekt "Mehr Grün in der Stadt - das Südliche Bahnhofsviertel neu denken" sollen demnächst bis Ende September Stellplätze am Straßenrand an der Landwehrstraße zwischen Sonnenstraße und Schillerstraße umgestaltet werden, für einzelne Veranstaltungen sind Sperrungen vorgesehen. Damit sollen die Aufenthaltsqualität und Interaktionen mit der Bevölkerung verbessert sowie neue Ansätze der Verkehrspolitik diskutiert und ausprobiert werden. Das hat in den vergangenen beiden Jahren nach Auskunft der Organisatoren gut funktioniert. Die Parklets wurden auch von den Anwohnern der Landwehrstraße gut angenommen.