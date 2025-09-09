Wenige Minuten bevor Bundeskanzler Friedrich Merz am Dienstagmorgen mit einer Rede die Internationale Automobilausstellung ( IAA ) 2025 eröffnete, machten Aktivisten vor der Messehalle mit einer Protestaktion auf sich aufmerksam.

Die Aktivisten der Gruppe Attac versenkten um kurz vor 9 Uhr ein aus beschichteter Pappe gebasteltes Auto mit einem Dinosaurierkopf im Messesee. „Wir wollen damit darstellen, dass die Autokonzerne untergehen, wenn sie nicht endlich nachhaltig werden“, erklärte eine Sprecherin vor Ort. Für die Gruppe steht der Dinosaurierkopf symbolisch für eine nicht mehr zeitgemäße Autoindustrie. Neben dem „Autosaurus“ schipperten vier Aktivisten in Schlauchbooten auf dem See und hielten ein Transparent mit der Aufschrift „Bus und Bahn statt Autowahn“ in die Höhe.

Die zur IAA anreisenden Besucher nahmen von der Protestaktion kaum Notiz. Ein Grund dafür könnte auch die Positionierung der Gruppe auf der Westseite des Messesee und somit fernab der Besucherströme gewesen sein. Die Sprecherin erklärt die Standortwahl damit, dass von dieser Stelle aus die besten Fotos gemacht werden können.

Auch andere Aktivistengruppen hatten bereits im Vorfeld gegen die IAA protestiert. Am Dienstagmorgen, noch bevor die Messe offiziell eröffnet wurde, blockierten Angehörige des Widerstands-Kollektivs - einer Klimaschutz-Gruppe, die aus der „Letzten Generation“ hervorgegangen ist - den Verkehr an der Donnersbergerbrücke.

Eine Demonstrantin hat sich vor der IAA-Eröffnung in München festgeklebt. Die Polizei ist im Einsatz. (Foto: Jason Tschepljakow/dpa)

Nach Angaben eines Sprechers der Polizei München waren es insgesamt sechs Personen, die sich gegen 7.30 Uhr auf die Fahrbahn der Landshuter Allee begaben, einige von ihnen verklebten sich dort mit dem Asphalt. Der Verkehr musste in dem Bereich für etwa eine Stunde gesperrt werden. Laut Polizeiangaben kam es zu keinen größeren Beeinträchtigungen. Gegen die Protestierenden wird nun unter anderem wegen Nötigung ermittelt.

Bereits am Sonntagabend rollten Aktivisten der Gruppiertung „Antikapitalistisches Klimatreffen“ einen mobilen Zebrastreifen auf der Maximilianstraße aus. Mittels Street Performance wollten sie ein Revival des Beatles Plattencovers Abbey Road nachstellen und mit der Aktion für eine Menschen orientierte Stadtentwicklung eintreten. Die Polizei München hat von der Aktion erst im Nachhinein erfahren. Von einer nennenswerten Beeinträchtigung des Verkehrs ist den Beamten auch hier nichts bekannt.