Ungewöhnlich ist schon der Bandname: I think you're awesome nennt sich ein Sextett, das in der dänischen Jazzszene als nächstes großes Ding gehandelt wird und bereits mehrfach für die Danish Music Awards nominiert wurde. Ebenso ungewöhnlich: Die zwei Gitarristen Alex Jønsson und Morten Kærup sind das Kernstück der Truppe mit dem Keyboarder Lars Fiil, dem Bassisten Jens Mikkel Madsen, dem Schlagzeuger Andreas Skamby sowie Frej Lesner an Percussion und Electronics. Am ungewöhnlichsten freilich ist wohl der Sound der Band, der nicht nur typischen Nordic Jazz mit afrikanischen Rhythmen kreuzt, sondern - man denke an die Gitarren - auch fröhlich mit Indie-Pop und Americana. Zu Hause in Kopenhagen gerne auch mal um Streicher oder Orchester erweitert, sorgen die Sechs so für "sehr differenzierten Rabatz", wie die Unterfahrt in ihrer Konzertankündigung so schön schreibt.

I think you're awesome, Do., 10. Feb., 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstr. 42, Tel. 448 27 94