Petrichor haben die meisten schon gerochen. Vermutlich sogar gerne. Es ist der Duft, der entsteht, wenn Regen auf trockene Erde fällt. In geschlossenen Räumen ist es nicht das, was man dauernd in der Nase hat. Dazu muss man raus in die Natur. Allerdings nicht am Sonntagabend, da plant Florian Schaumberger zu Beginn der Uraufführung "Hyper" einen Sommersturm, möchte dabei analoge und digitale Darstellungsmittel kombinieren - und eben auch Petrichor darunter mischen. Schön, so am Frühlingsanfang. Schaumberger ist Videokünstler; er lernte an der Akademie der Bildenden Künste bei dem Medienkünstler Klaus vom Bruch und der Bühnenbildnerin Kathrin Brack. Seine Arbeiten waren schon an verschiedenen Theatern zu sehen. Nun kommt seine Mensch-Natur-Auseinandersetzung am Münchner Volkstheater heraus. Schaumberger liefert nicht nur Idee und Text zum Stück "Hyper", in dem sich ein junger Mann nach einer Begegnung mit dem Tod in die Natur zurückzieht, er ist auch für Regie, Bühne, Kostüm und Video verantwortlich. Der Gedanke ist, über die "wahre" Natur nachzudenken und digitale mit analogen Mitteln zu verbinden. Klingt dufte.

Hyper, Uraufführung, Sonntag, 13. März, 20 Uhr, Münchner Volkstheater