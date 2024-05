Der Münchner Klimaaktivist Michael Winter nimmt nach einem 31-tägigen Hungerstreik im Berliner Regierungsviertel wieder Nahrung zu sich, nachdem er sich zuvor in akuter Lebensgefahr befunden hatte. Der 61-Jährige hatte sich am Mittwochabend in die Notaufnahme des Schwabinger Klinikums begeben, weil sich sein Gesundheitszustand verschlechtert hatte. Die Klimaschutz-Aktivisten rund um Winter wollen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine Regierungserklärung erzwingen, in der er einräumt, dass die aktuelle CO₂-Konzentration in der Atmosphäre eine existenzielle Gefahr für die menschliche Zivilisation darstelle und deshalb gesenkt werden müsse.