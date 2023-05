"Hundling" ist im Bairischen eigentlich ein Schimpfwort und heißt so viel wie Gauner oder Schlingel. Bei Phil Höcketstaller wird es eher zum Ehrentitel, denn der kreative Kopf der Band Hundling erzählt Geschichten in schönstem Bairisch: beiläufig, cool, mit Groove. Sie handeln von gescheiterten Träumern, skurrilen Untergangsvisionen, schrägen Liebeserklärungen. Und musikalisch durchstreift der wandlungsfähige Münchner ein Revier, das von Untergiesing bis nach Nashville und Chicago reicht. Am 21. Mai spielen Hundling beim Haderner Dorffest.

Montag: Poesie in Schwabing

Detailansicht öffnen Der Liedermacher, Schlagzeuger und Percussionist Stefan Noelle teilt sich die Bühne im Vereinsheim mit der Schweizer Poetra-Slammerin Mary Long. (Foto: Lena Semmelroggen)

Ich lass' den Wochenbeginn gern in Ruhe angehen, weil ich am Wochenende oft Konzerte spiele. Abends will ich außerdem wieder fit sein für mein Lieblings-Programm am Montag: ein Besuch im Vereinsheim in der Occamstraße in Schwabing. Mal steh' ich dort als Musiker selbst auf der Bühne, mal bin ich Gast. Zweimal im Monat heißt es: "Blickpunkt Spot", eine sehr unterhaltsame Mixed-Show aus Kabarett, Lesung und Singer-/Songwriter-Auftritten. Einmal im Monat gibt's den "gemischten Satz": Zwei Künstler aus verschiedenen Genres teilen sich einen Abend lang die Bühne. Heute ist das die Schweizer Kolumnistin und Poetry Slam-Künstlerin Mary Long und der Münchner Liedermacher Stefan Noelle. Die eine mit ihren neuesten Texten, der andere mit seinen feinsinnigen Liedern. Ich freu' mich drauf und mag es, wenn man in dem kleinen, gemütlichen Laden mit Kollegen auf Tuchfühlung gehen kann.

Dienstag: Große Österreicher

Detailansicht öffnen Hommage an Georg Danzer: Sebastian Schlagenhaufer hat dem 2007 verstorbenen österreichischen Liedermacher und seinem Kollegen Wolfgang Ambros ein musikalisches Programm gewidmet. (Foto: imago images / United Archives)

Mein Musiker-Kollege Sebastian Schlagenhaufer hat mit "Zwei Gulasch und zwei Seidl Bier" ein Programm auf die Beine gestellt, in dem er seiner Verehrung für die österreichischen Liedermacher Georg Danzer und Wolfgang Ambros viel Raum gibt. Spannend und unterhaltsam wechseln sich Lieder, Anekdoten und Geschichten aus dem Nähkästchen ab. Ich darf darin den Danzer-Part singen und auf der Gitarre begleiten. Heute werden wir neue Lieder einstudieren, die wir am Samstag beim Haderner Dorffest spielen werden. Danach geht's in die Gaststätte "Hans Mielich" in Untergiesing. Dort gibt es zu fairen Preisen hervorragende bayerische Küche. Ich bestelle mir dort immer was mit Kartoffelsalat. Der ist selbstgemacht und einfach sensationell! Wenn Koch Hansi Zeit hat für einen Ratsch, packt er gern Gschicht'ln von früher aus, und von der Karin erfährt man, was es Neues gibt im Viertel.

Mittwoch: Kunst und Bier

Heute freue ich mich aufs Import-Export, diese bunte, urgemütliche und für München schon fast ungewöhnliche Musikkneipe, die Kunst und entspannt Bier trinken genial unter einem Dach vereint. Das Import-Export liegt auf dem Gelände der ehemaligen Luitpoldkaserne, eine der letzten verblieben innerstädtischen Brachen, die urbanes Flair verströmt und Raum für Subkultur bietet. Heute findet dort die monatliche Singer-Songwriter-Session statt. Ehrlich gesagt weiß ich noch gar nicht, wer heute Abend auf der Bühne stehen wird. Ich liebe es, mich überraschen zu lassen. Nicht selten entwickeln sich fetzige spontane Konzerte. Und das Tolle ist: Die Eintrittsgelder werden für einen guten Zweck gespendet.

Donnerstag: Auf Kinis Spuren

Detailansicht öffnen Belohnung nach der Wanderung: ein kühles Helles im Biergarten des Klosters Andechs. (Foto: Georgine Treybal)

Ich mag es, unter der Woche Ausflüge zu machen. Dann ist es in unserem wunderbaren Oberland ruhiger als am Wochenende. Mit der S-Bahn fahre ich nach Possenhofen und wandere von dort aus über Pöcking, Aschering und Rothenfeld nach Andechs auf den heiligen Berg. Ein Teil der Strecke geht über den Fernwander-König-Ludwig-Weg. Da gibt es immer wieder herrliche Ausblicke über grüne Wiesen und Weiden auf die ganze Alpenkette. Als Belohnung wartet in Andechs der Biergarten der bekannten Klosterbrauerei. Hoffentlich gibt's heute Steckerlfisch, der ist echt gut dort. Und dazu natürlich ein Andechser Bier! Hernach geht's durchs Kiental zum S-Bahnhof Herrsching und zurück nach München. Das ist das Tolle, wenn man mit der S-Bahn unterwegs ist: Ich kann in Possenhofen aussteigen und in Herrsching wieder einsteigen.

Freitag: Jam-Session

Nach einem Tag in der Natur freue ich mich heute auf die Glockenbachwerkstatt. Da ist Freitagabend immer Jam-Session. Mal steig' ich mit auf die Bühne, mal höre ich nur zu und ratsch' mit Kollegen. Ich mag diese unspektakuläre "Glocke" so ganz ohne Schicki-Micki. Die Getränke sind günstig, es gibt was Leckeres zum Essen und immer was Spannendes auf der Bühne zu sehen oder zu hören: ein breites Spektrum zwischen Blues, Funk, Rock und Latin. Wenn ich mitspiele, dann tobe ich mich am liebsten am Bass aus. Den spiele ich noch länger als ich Lieder schreibe und singe. Die Session heute leitet mein Musikerkollege Bernie Holzner, der ansonsten mit seinem gleichnamigen Trio Hendrix- und Zappa-Songs interpretiert. Ich werde nur als Gast da sein. Aber schau mer mal, wenn's mich juckt, steige ich ja vielleicht doch wieder mit ein.

Samstag: Radeln durch den Forst

Detailansicht öffnen Fahrradfahrer auf dem Radweg durch den Perlacher Forst zur Kugler Alm. (Foto: Angelika Bardehle)

Heute hab' ich mal einen spielfreien Samstag. Weil sich am Wochenende aber halb München auf den Weg nach draußen macht, bleibe ich gern in der Stadt und radel zum Beispiel durch den schönen Perlacher Forst. Da kann man herrlich in der Kugler-Alm mit ihrem großen Biergarten in Oberhaching einkehren. Aber ich war die Woche ja schon im Biergarten. Deshalb pack' ich heute eine Brotzeit ein, biege irgendwo links ab und suche mir eine einsame Lichtung, wo ich meine Ruhe habe. Dort hört man auch kein Autobahnrauschen, nur Vogelgezwitscher. In meiner Brotzeit befinden sich dann frische, herrlich duftende Brezen aus Haralds Brotladen, einer kleinen, feinen Bäckerei in der Winterstraße. Die sind der Hammer!

Sonntag: Bluesige Geschichten

Am Sonntag spiele ich auf dem Haderner Dorffest am Max-Lebsche-Platz gleich zwei Konzerte hintereinander. Los geht's um 19 Uhr im Duo mit Sebastian Schlagenhaufer und dem schon erwähnten Projekt "Zwei Gulasch und zwei Seidl Bier". Danach präsentiere ich mit meiner Band Hundling meine neue Platte "Stravanza di Monaco", die vor kurzem erschienen ist: Lieder und Geschichten, die mir auf meinen Streifzügen durch die Isarmetropole entweder selbst passiert sind oder die mir erzählt wurden und die ich in ein folk-bluesiges Gewand verpackt habe. Ich mag das Haderner Dorffest. Denn dort hat München tatsächlich noch einen fast dörflichen Charakter: entspannt, urig und gemütlich!

Der in Niederbayern geborene Phil Höcketstaller ist seit 1991 in diversen Bands und Projekten als Livemusiker, Komponist und Lehrer unterwegs. Viele Jahre davon als Bassist mit der Münchner Combo "Les Babacools". Seit 2014 tourt er mit dem Projekt "Hundling", dessen kreativer Kopf er ist. Regelmäßig tritt er unter anderem im Bayerischen Fernsehen auf, etwa bei BR-Heimatsound, den er 2015 gewann. 2017 schaffte er es erstmals drei Monate hintereinander in die Top 20 der besten deutschen Liedermacher (Liederbestenliste). Von der Leitung von "Songs an einem Sommerabend" erhielt er den "Walther-von-der Vogelweide-Preis" für seine poetischen Lieder.