30. Juli 2019, 18:51 Uhr Hunderte Beamte im Truderinger Wald Suche nach vermissten Frauen geht weiter

Noch immer hat die Münchner Mordkommission keine Spur im Fall der verschwundenen Maria Gertsuski, 41, und ihrer Tochter Tatiana, 16. Auch am Dienstag durchkämmten etwa hundert Beamte den Truderinger Wald auf der Suche nach Hinweisen - oder den Leichen der beiden Vermissten. Bis zum späten Nachmittag brachte auch der zweite Tag der am Freitag gestarteten Absuche kein Ergebnis. Möglicherweise sind weitere Suchaktionen in dem etwa zwei Quadratkilometer großen Waldstück nördlich der Putzbrunner Straße nötig. Der Einsatz geht auf mehrere Indizien zurück, die die Verschwundenen und den des Mordes verdächtigen Ehemann Roman H. mit genau diesem Waldstück in Verbindung bringen. Die Polizei kennt das Oedenstockacher Holz sehr gut - es ist dieselbe Gegend, die seit Jahren immer im Frühjahr von einem Serienbrandstifter heimgesucht wird. Nach Angaben eines Polizeisprechers sind inzwischen rund 70 Hinweise zum Fall der seit dem 13. Juli verschwundenen Frauen eingegangen. Der 44 Jahre alte Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft. Und schweigt.