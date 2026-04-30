Paketboten stehen unter Stress, arbeiten oft am Limit und müssen in ihrem Job auch gegen so manche Tücken des Alltags kämpfen. So wie ein Zusteller aus München : Der hatte sich im Landkreis Freising mit einem beherzten Sprung auf die Motorhaube eines Porsche Cayenne gerettet, als die drei Hunde des Autobesitzers laut bellend auf ihn zuliefen. Der Porsche-Fahrer ließ daraufhin die Motorhaube seines SUV neu lackieren. Denn angeblich befanden sich darauf Kratzer und Dellen, die der Paketzusteller verursacht haben soll.

Die Kosten für die Lackierung in Höhe von 2723,74 Euro stellte er dem Paketboten und dessen Chef in Rechnung. Doch beide weigerten sich, den Schaden zu begleichen. Der Eigentümer des SUV erhob daraufhin Klage vor einem Zivilgericht am Amtsgericht München, jedoch ohne Erfolg.

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Denn der zuständige Richter hatte unter anderem Zweifel daran, dass die auf den Fotos des Klägers dokumentierten Schäden auf der Motorhaube von dem Sprung des Paketboten herrührten. Bei seiner Anhörung hatte der Kläger nämlich eingeräumt, er habe die Aufnahmen erst mehrere Monate nach dem Vorfall gemacht. Nicht zuletzt waren auf seinen Bildern außer den markierten Kratzern und Dellen, die angeblich von dem Zusteller stammten, auch noch weitere Schäden zu erkennen.

Selbst wenn man davon ausgehe, dass der Paketbote die Kratzer und Dellen verursacht hat, hafte er dafür nicht, urteilte das Gericht. Vielmehr sei dem Kläger und Halter der Hunde, zweier Dalmatiner und eines Mischlingshunds, ein Mitverschulden aufgrund seiner „Tierhalterhaftung“ zuzurechnen. Auch dessen Schilderungen ebenso wie die einer Zeugin, wonach die Hunde nicht aggressiv und noch drei bis vier Meter von dem Boten entfernt gewesen seien, als dieser auf die Motorhaube sprang, änderten daran nichts, stellte das Gericht fest.

Das Bellen der Tiere und die Tatsache, dass sie zu dem Boten gelaufen seien, stellt nach Einschätzung des zuständigen Richters eine „typische Tiergefahr“ dar, die zu einem Fluchtreflex führt. Der Sprung des Zustellers auf die Motorhaube sei deshalb „nachvollziehbar“. Dem Kläger hingegen war es laut Urteil zuzumuten, seine drei Hunde „besser unter Kontrolle zu halten“ und zu verhindern, dass sie gemeinsam auf den Beklagten zulaufen.

Das Urteil des Amtsgerichts (Az. 223 C 6838/25) ist rechtskräftig.