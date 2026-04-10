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Tragische FamiliengeschichteDie unbekannte Seite des Entertainers Hugo Egon Balder

Lesezeit: 5 Min.

Sie nannten ihn „Titten-Hugo“ und den „Herrn der Möpse“. Heute blickt der 76-jährige Hugo Egon Balder auf fünf Jahrzehnte Fernsehgeschichte zurück, die er wesentlich mitgeprägt hat. Doch was prägte ihn?
Sie nannten ihn „Titten-Hugo“ und den „Herrn der Möpse“. Heute blickt der 76-jährige Hugo Egon Balder auf fünf Jahrzehnte Fernsehgeschichte zurück, die er wesentlich mitgeprägt hat. Doch was prägte ihn? Stephan Rumpf

Mit der Erotik-Show „Tutti Frutti“ und Comedy-Formaten wie „Genial daneben“ schrieb Hugo Egon Balder TV-Geschichte. Seine Familiengeschichte dagegen birgt tragische Aspekte, von denen der Fernsehmann selbst lange nichts wusste.

Interview von Barbara Hordych

Als Kabarettist, Moderator und Produzent hat Hugo Egon Balder über fünf Jahrzehnte das deutsche Privatfernsehen geprägt: Mit „RTL Samstag Nacht“, „Genial daneben“, „Der Klügere kippt nach“ bereitete er auch anderen Comedians wie Hella von Sinnen, Wigald Boning und Olli Dittrich große Auftritte. Jetzt stellt sich der 76-Jährige allein mit seinem Keyboard und dem Programm „Erzählt es bloß nicht weiter!!“ auf die Bühne.

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