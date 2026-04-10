Als Kabarettist, Moderator und Produzent hat Hugo Egon Balder über fünf Jahrzehnte das deutsche Privatfernsehen geprägt: Mit „RTL Samstag Nacht“, „Genial daneben“, „Der Klügere kippt nach“ bereitete er auch anderen Comedians wie Hella von Sinnen, Wigald Boning und Olli Dittrich große Auftritte. Jetzt stellt sich der 76-Jährige allein mit seinem Keyboard und dem Programm „Erzählt es bloß nicht weiter!!“ auf die Bühne.