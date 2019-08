Artikel per E-Mail versenden

Das Hubschrauberunglück mit sieben Toten auf Mallorca ist möglicherweise auf menschliches Versagen zurückzuführen. Die Piloten des Helikopters und des Kleinflugzeuges, die am Sonntag in 250 Meter Höhe zusammenstießen, hätten sich wohl nicht gesehen, berichteten Medien der spanischen Insel am Dienstag unter Berufung auf Ermittler. Hinweise auf ein technisches Versagen gebe es nicht. Unter den Toten war auch der Münchner Unternehmer August Inselkammer mit seiner Frau und den beiden Kindern. Spanische Luftfahrtexperten versuchen nun, der genauen Unfallursache auf den Grund zu gehen.