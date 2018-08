20. August 2018, 18:48 Uhr Hubschrauberstaffel der Polizei Nervenaufreibender Dauerkrach

Bislang war am Flugplatz Oberschleißheim die Fliegerstaffel der Bundespolizei stationiert, nun sollen auch noch die Hubschrauber der Landespolizei hinzukommen.

Die Stadt München will gegen die Verlegung der Polizei-Hubschrauberstaffel klagen.

Vermeidbar wäre der Lärm wohl durch die Nachrüstung einer Schutzwand, doch entsprechende Anregungen der Stadt seien im Genehmigungsverfahren nicht berücksichtigt worden.

Von Dominik Hutter

Die Stadt München will gegen die Verlegung der Polizei-Hubschrauberstaffel nach Oberschleißheim klagen. Nach Einschätzung von Stadtbaurätin Elisabeth Merk droht den Bewohnern des nördlichen Hasenbergls zusätzlicher Lärm, der vermeidbar wäre - durch die Nachrüstung einer Schutzwand im Süden des Flugplatzes etwa. Entsprechende Anregungen der Stadt seien aber im Genehmigungsverfahren nicht berücksichtigt worden. Merk schlägt dem Stadtrat daher vor, gerichtlich gegen die im Juli erteilte Genehmigung vorzugehen - das Thema steht am Mittwoch auf der Tagesordnung des Feriensenats des Stadtrats. Die Zeit drängt, am Donnerstag läuft die Klagefrist ab.

Dass am Flugplatz Oberschleißheim die Hubschrauber knattern, ist an sich nichts Neues. Nun aber soll zur Fliegerstaffel der Bundespolizei auch noch die der Landespolizei hinzukommen, die bislang am Flughafen im Erdinger Moos stationiert ist. 6500 Flugbewegungen pro Jahr erwartet das Luftamt Südbayern, beide Polizeien zusammengerechnet (zum Vergleich: Am Airport MUC sind es pro Jahr gut 400 000). 972 davon sollen bei Nacht stattfinden. Dazu kommen pro Jahr zwölf einstündige Hoverflüge: Zum Üben verharren die Piloten an gleicher Position und in gleicher Höhe in der Luft, was für die Umgebung nervenaufreibenden Dauerkrach bedeutet.

Das ist zu viel für die Bewohner des nördlichen Hasenbergls rund um Winterstein-, Stösser- und Fortnerstraße, findet Merk. In der Grundschule und Kita an der Thelottstraße würden die maximal zulässigen Lärmpegel für Spielfläche und Pausenhof überschritten - kostspielige Schallschutz-Nachrüstungen könnten die Folge sein. Ohnehin habe das Luftamt bei der Berechnung der Lärmgrenzwerte nicht berücksichtigt, dass das nördliche Hasenbergl planungsrechtlich ein "Reines Wohngebiet" und das Alten- und Pflegeheim an der Stösserstraße eine "Gemeindebedarfsfläche Sozialzentrum" darstellt, kritisiert die Referentin. Für derartige Bereiche gelten niedrigere Lärmlimits.

Ärgerlich findet Merk auch, dass der von der Stadt vorgeschlagene Bau einer Schallschutzmauer bislang nicht einmal geprüft wurde. Denn mit einer solchen Barriere lasse sich zumindest am Boden einiges bewirken: bei den Helikopter-Checks etwa, den Vorbereitungen zum Start, den Probeläufen oder beim Weg zwischen Abstellplatz und Startfläche. Diese Prüfung will die Stadt nun vor Gericht erzwingen. Zudem habe man versäumt, im Fluglärmgutachten die genauen Routen der Helikopter zu berücksichtigen, kritisiert Merk. Stattdessen habe man sich schlicht und einfach nur mit der Zahl der Starts und Landungen beschäftigt, die aus den bisherigen Landegebühren an die Flughafengesellschaft im Erdinger Moos berechnet wurden.

München kann Verletzung der eigenen Rechte geltend machen

Prinzipiell hat die Stadt keine Einwände dagegen, durch eine Verlegung der Polizeihubschrauberstaffel die Gefahrenabwehr zu verbessern. Die Helikopter sollen unter anderem zur Tätersuche aus der Luft, zur Evakuierung bei größeren Katastrophen oder dem Transport von Verletzten dienen, durch den Umzug erwartet sich die Polizei Synergieeffekte. Nur zu laut sei es halt.

Ebenfalls klagen wollen die Gemeinde Oberschleißheim und der Bund Naturschutz. Allerdings stuft Oberschleißheim selbst seine Chancen vor Gericht als gering ein, da man sich als Kommune lediglich auf die Verletzung der eigenen Planungshoheit berufen könne. Der von der Umlandgemeinde um eine Klage gebetene Bund Naturschutz ist hingegen zuversichtlich - als Umweltorganisation kann er sich auch auf den Naturschutz berufen.

München kann nach Einschätzung Merks eine Verletzung der eigenen Rechte geltend machen. Das nördliche Hasenbergl ist nur durch ein kleines Waldstück sowie den Autobahnring A 99 vom Flugplatz Oberschleißheim getrennt. Das Planungsreferat will versuchen, vor einem Urteil vollendete Tatsachen zu vermeiden - also den Umzug vorerst stoppen.