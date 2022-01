Am Klinikum Großhadern ist ein neuer Hubschrauber gelandet. Am Mittwoch ist die Maschine des Typs H 145 mit Fünfblattrotor als neuer Christoph München in Dienst gegangen. Der Hubschrauber ist im Vergleich zu seinem Vorgänger leichter und bietet damit bei gleicher Leistung eine höhere Nutzlast. Zudem liegt er durch das fünfte Rotorblatt ruhiger in der Luft, was Patienten und Besatzung zugute kommt.

Der erste Hubschrauber des Typs war im Dezember 2020 an der Werft der DRF Luftrettung angekommen und dort für den Stationsbetrieb ausgerüstet worden. Seitdem nimmt die DRF Luftrettung kontinuierlich weitere H145 in ihre Flotte auf. München ist die siebte Station, die eine Maschine dieses Typs erhalten hat. Der am Klinikum Großhadern eingesetzte Intensivtransporthubschrauber ist 24 Stunden täglich einsatzbereit und schwerpunktmäßig in Süddeutschland unterwegs.