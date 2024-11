Hubert von Goisern in der Isarphilharmonie

Hubert von Goisern hat jetzt die Welt des Jazz für sich entdeckt. Sein Konzert in der Isarphilharmonie kann aber nicht vollends überzeugen.

Kritik von Ralf Dombrowski

Man ist es gewohnt, Hubert von Goisern auf seinen Reisen zu folgen. Er ist ein Forscher und will wissen, was Menschen verbindet. Seit Jahrzehnten zieht er um die Welt, und Musik ist einer der Schlüssel, der ihm die Tore zu anderen Kulturen öffnet. Goisern erzählt in der Isarphilharmonie zum Beispiel von dem Schiff voller Freunde, mit dem er die Donau entlangfährt und Musiker zu Sessions einlädt, auf der Suche nach den Klängen der Regionen. Seine Geschichten handeln von Menschen, die ihn inspiriert und ihm Wege gewiesen haben.