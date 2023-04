Schluss mit dem grauen Asphalt: Hochbeete, eigens angefertigte Holzbänke und ein offener Bücherschrank sollen den Platz "Am Kulturkraftwerk" vor dem HP 8 des Gasteig im Rahmen des Flower-Power-Festivals in eine grüne Kulturinsel verwandeln. Am Samstag durfte zur Eröffnung in Zusammenarbeit mit dem Kollektiv "Die Städtischen" unter dem Motto "Kräuterwiese" erst einmal gemeinsam gegärtnert werden. Flexible Module können demnächst in Absprache mit dem Gasteig je nach Bedarf als Sitzfläche, Bühne oder Aktionsfläche immer wieder neu zusammengestellt werden. So soll ein vielfach nutzbarer Platz entstehen, der für alle offen ist.