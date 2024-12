Howard Carpendale ist der Sänger mit dem unverkennbaren Akzent, den er aus Südafrika mitgebracht hat, wo er 1946 zur Welt kam. Ein Mann, dessen Stimme sich in die Ohren schmiegt mit Liedern wie „Hello Again“ oder „Ti Amo“. Vor allem in den 1970er- und 1980er-Jahren war er mit seinen Schlagern häufig zu hören im deutschen Fernsehen und Radio. In seiner langen Karriere hat Carpendale mehr als 25 Millionen Tonträger verkauft. Echte Howie-Fans wissen noch viel mehr über den großen blonden Mann, der seit Jahren mit seiner zweiten Frau Donnice Pierce in München lebt. Durch Sohn Wayne Carpendale (rechts) kann man dem Sänger nun ein wenig näher kommen. Von seinem Vater hat er offenbar ein gutes Stück Kreativität geerbt. Über dieses Talent sagt Wayne Carpendale, Jahrgang 1977, in einem Videoclip: Kreativität bedeute eine Menge Vorbereitung, Erfahrung, Mut und zitiert seinen Vater: „Wer über Nacht erfolgreich werden will, muss tagsüber hart arbeiten.“ Zusammen mit dem Münchner Kameramann Clemens Bittner hat er den Sänger auf Tournee begleitet. Abseits vom Scheinwerferlicht begegnen sich Vater und Sohn in stillen Momenten. So ist in Wayne Carpendales Film „Durch meine Augen – Mein Vater Howard Carpendale“ nicht nur der Bühnenstar zu sehen, sondern ein sensibler Künstler. Diese Perspektive ist ein Glücksfall für alle Fans. Clemens Bittner bringt viel Know-how aus dem Genre Musik mit. Von seiner Produktionsfirma stammen Filme etwa über Freddie Mercury, Al Bano und Romina Power, Kim Wilde. Produziert wurde die Doku vom WDR, zu finden ist sie ab sofort in der ARD-Mediathek.

Comicvorlage

Graphic-Novel-Zeichner Frank Schmolke. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Es kommt nicht oft vor, dass ein deutscher Comic verfilmt wird. Der in München geborene Zeichner Frank Schmolke war entsprechend begeistert, dass Regisseur Matthias Glasner seine Graphic Novel „Nachts im Paradies“ (Edition Moderne) als sechsteilige Serie in Szene setzte. In den Hauptrollen spielen Jürgen Vogel, Birgit Minichmayr und Lea Drinda. Die Geschichte um Taxifahrer Vincent und die harten Bedingungen auf den Münchner Straßen während der Oktoberfestzeit lief schon in neun europäischen Ländern. „Endlich ist die Serie auch in Deutschland zu sehen“, freut sich Frank Schmolke. Ab 8. Januar auf Magenta TV.

Fotoprojekt

World-Press-Foto-Award-Gewinner Daniel Chatard. (Foto: Aliona Kardash)

Der jahrzehntelange Braunkohleabbau hat im Rheinland seine Spuren in der Natur hinterlassen. Wie drastisch die Förderung des Bodenschatzes die Landschaft verändert, verfolgt der Fotograf Daniel Chatard seit vielen Jahren mit seiner Kamera. Für sein Projekt „Niemandsland“, das 2024 als Buch beim Verlag The Eriskay Connection erschienen ist, wurde er mit dem „World Press Photo Award“ ausgezeichnet. Auf Einladung der Designfakultät der Hochschule München (Lothstraße 17) spricht Chatard am 17. Dezember in einem öffentlichen Vortrag im Großen Hörsaal über seine investigative Arbeit. Beginn 18.30 Uhr.

Über sieben Jahre hat Chatard Europas größten Tagebau in Hambach, Garzweiler und Inden besucht. Die Kohleminen sind die größte Quelle von CO₂-Emissionen auf dem Kontinent und haben Felder, Wälder und ganze Dörfer verschluckt. Mit Gespür für alle Beteiligten hat er den Konflikt um die Kohleförderung zwischen Aktivisten, Anwohnern und dem Energieversorger RWE begleitet. Chatards ästhetische Bilder berühren und schockieren zugleich. Seine Dokumentation untersuche den aktuellen Kampf in Deutschland zwischen ökologischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Interessen, erklärt er auf seiner Webseite. „Während Deutschland für sich in Anspruch nimmt, eine der führenden Rollen in Richtung erneuerbarer Energien zu sein, hängt das Land immer noch sehr von der Kohleproduktion zur Energiegewinnung ab – eine der schmutzigsten Energiequellen überhaupt.“ Daniel Chatard, geboren 1996 in Heidelberg, hat Dokumentarfotografie an der Hochschule Hannover studiert. Er lebt und arbeitet in Hamburg.

Ruhepol

Hat selbst früh ein Kind verloren: Astrid Gosch-Hagenkord. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Von der Jagd des Lebens einmal ruhen, dafür ist die Weihnachtszeit da. Und dafür gibt es Orte in München: etwa den Sternenkinderbaum im Garten des Bamberger Hauses im Luitpoldpark. „Mit dem Baum möchten wir Eltern die Möglichkeit geben, an ihre verstorbenen Kinder zu erinnern, und sichtbar machen, dass sie Spuren hinterlassen“, erklärt Astrid Gosch-Hagenkord. Sie ist Projektkoordinatorin des Vereins Verwaiste Eltern und trauernde Geschwister. Der Erinnerungsbaum, der bis 6. Januar steht, soll ein Zeichen setzen und auf das Tabuthema Sternenkinder aufmerksam machen.

Krippenspiel

Die Kirche Sankt Ursula am Kaiserplatz in Schwabing beherbergt eine original Osterrieder-Krippe mit 45 Figuren. Der Künstler (1864-1932), der sein Atelier in Schwabing hatte und seine Krippen erfolgreich in berühmte Kirchen und viele Länder verkaufte, stellte die erste Szene 1922 in St. Ursula auf. Annette Krauß pflegt die dortige Tradition. Die evangelische Krippenbauerin arrangiert in der katholischen Kirche nicht nur während der Weihnachtszeit die biblischen Szenen immer wieder neu, sondern alle sechs Wochen, das ganze Jahr über. Für sie ist diese Krippe ein „Seelenspiegel“, gemeinsam mit Pfarrer Thomas Schwaiger schrieb sie ein Buch dazu. Jetzt ließ sie im Maker Space der Technischen Universität München einen 40 Zentimeter hohen Elefanten im 3 D-Drucker produzieren, den Zwilling eines original Osterrieder Elefanten, der im Wohnzimmer einer Münchner Familie steht. Er begleitet noch bis 18. Dezember die drei Weisen aus dem Morgenland, dann wird neu arrangiert, an Dreikönig kehrt er zurück.