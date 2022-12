Von Martin Pfnür

Es liegt ein Leuchten in den Augen der interviewten DJs und Raver, als sie in der fünften Folge der sehenswerten ARD-Dokureihe "Techno Haus Deutschland" von den Underground-Ursprüngen der Thüringer Techno-Szene in den Neunzigerjahren erzählen. Man hört man von stillgelegten DDR-Industrie- und Lagerhallen, die immer noch ans Stromnetz angeschlossen waren und somit kurzerhand zum Techno-Floor umfunktioniert werden konnten; von endlosen Katz-und-Maus-Spielen mit der Polizei; und nicht zuletzt von einer schier grenzenlosen Euphorie und Aufbruchstimmung, die sich auf den meist illegalen Partys Bahn brach. Unter dem Reiz des Verbotenen tanzte es sich dann doch noch mal ein bisschen besser zu dieser Musik, die mit den ersten Ausgaben der Love Parade in die neuen Bundesländer hereinschwappte.

Und so begann auch die DJ-Karriere des Thüringers Mathias Kaden an einem Ort, den man einst in ähnlicher Manier kaperte: in der sagenumwobenen "Muna" nahe der 3500-Seelen-Gemeinde Bad Klosterlausnitz, deren Barackenbau zu NVA-Zeiten als Munitionslager genutzt wurde. Kaden erzählt in "Techno Haus Deutschland" von einer House- und Techno-begeisterten Clique aus der Umgebung, die 1994 eine derart rauschhafte und proppenvolle Geburtstagsparty in der Baracke feierte, dass man diese schließlich auch als legalen Veranstaltungsort etablieren konnte.

Als 17-Jähriger stand er 1998 dann erstmals selbst in der Muna hinter den Decks und hinterließ als Spezialist für den melodischen und stark samplebasierten Vocal House einen Eindruck, der ihn alsbald zum Resident-DJ des Clubs machte. Bis heute ist er dort mit seinem internationalen Renommee das Aushängeschild schlechthin, was auch nicht verwundert, wenn man sich durch Kadens DJ-Sets, Eigenproduktionen und Remix-Arbeiten hört.

Glänzt er einerseits auf Alben wie "Energetic" mit wunderbaren Hommagen an die Wurzeln der im Viervierteltakt voranpumpenden House Music klassischer Prägung, so zeigt er sich andererseits etwa mit seinem japanisch inspirierten Projekt Mathimidori gekonnt von seiner dubbigen und ambienten Seite. Im Harry Klein dürfte man Mathias Kaden nun vor allem in jener Rolle erleben, in der er einst von Thüringen aus in die weite Welt hinaus gezogen ist: als Housemeister vor dem Herrn.

Mathias Kaden, Harry Klein, Sonnenstraße 8, Freitag, 9. Dezember, Einlass ab 23 Uhr