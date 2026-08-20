Alfred Walterspiel hat vor 100 Jahren das Restaurant im Hotel Vier Jahreszeiten geführt. Seine Kunst gilt unter Spitzenköchen bis heute als legendär. Einige seiner Kreationen werden nun wieder serviert.

Alfred Walterspiel ist wieder da. In fünf Gängen. Heringssalat mit grünem Apfel, Radieschen und Gurke. Hummer mit Champignons und Petersilie. Gefülltes Kalbskotelett mit Steinpilzen, Trüffel und Kalbsbries. Seezunge mit Hummerschaum, Sellerie und Spinat. Und zum Abschluss ein Soufflé mit Himbeersorbet und Vanille.