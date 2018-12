17. Dezember 2018, 18:49 Uhr Hotel Vier Jahreszeiten Ein Restaurant für 20 Millionen Euro

Das Hotel Vier Jahreszeiten lässt sich den Umbau seines Restaurants Schwarzreiter und seiner Bar einiges kosten: 20 Millionen Euro steckt die Kempinski-Gruppe in die Neugestaltung des Restaurantbereichs an der Ecke Maximilian-/Marstallstraße. Vom 7. Januar an wird die Schwarzreiter Tagesbar deshalb als Pop-up-Restaurant in die Marstall-Räume des Luxushotels umziehen, danach folgen die Neugestaltung der Vier-Jahreszeiten-Bar und des Gourmetrestaurants Schwarzreiter. Bis Ende kommenden Jahres sollen die Arbeiten dann abgeschlossen sein. Dabei waren Restaurant und Tagesbar erst vor einigen Jahren umgestaltet worden. Für den erneuten Umbau und das Einrichtungs- und Lichtkonzept zeichnet der niederländische Innenarchitekt Colin Finnegan von der Amsterdamer Agentur FG Stijl verantwortlich, der im Vier Jahreszeiten bereits die Cigar Lounge und die beiden Maximilians- und Theresiensuiten entworfen hat. Holger Schroth, der General Manager des Hotels, sagt, damit wolle man sowohl traditionelles wie zeitgenössisches Design "mit den Annehmlichkeiten der Moderne" verbinden.