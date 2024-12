Schon vom Promenadeplatz aus kann man am Dienstagabend erkennen, dass im Bayerischen Hof gefeiert wird. Am Hoteleingang steht eine Autoflotte zum Shuttle-Transport bereit, an den Aufzügen in der Lobby bilden sich Schlangen und über dem Haus flackert blaues Licht. Es ist der Eröffnungsabend der Polar-Bar, die in diesem Jahr zum 19. Mal auf die Dachterrasse des Blue Spa lockt.

Gastgeberin Innegrit Volkhardt hat allen Grund zum Anstoßen: „München lebte dieses Jahr vom Sport und von der Kultur. Für uns war es ein super Jahr“, sagt die Hotelchefin. Mit der Fußball-Europameisterschaft und den vielen Großkonzerten habe der Bayerische Hof noch nie so einen guten Sommer erlebt. Welche Musiker ihre Gäste waren, will Volkhardt nicht verraten. „Adele hätten wir aber auch genommen“, scherzt sie. Die britische Sängerin übernachtete während ihrer zehn Konzerte in München im Hotel Rosewood nebenan.

Trotz aller internationalen Gäste sei der Bayerische Hof aber immer schon ein Haus für die Münchner gewesen, sagt Volkhardt, ganz besonders am Eröffnungstag der Polar-Bar. Etwa 200 Gäste haben der Einladung zugesagt. In den ersten Jahren gab es auf der Dachterrasse noch eine Bar aus echtem Eis, zuletzt kleine Iglus zum – Aufwärmen. Beides konnte dem Wetter allerdings nicht standhalten. So liefern in diesem Jahr nur noch blaue Lichter, Feuerstellen mit Felldecken und warme Getränke für Winterstimmung.

Neu auf der Karte ist unter anderem der „Winter Xpresso Martini“ mit Wodka, Grand Marnier, Espresso, Clementine und Schokoladensirup. Auch der altehrwürdige Bayerische Hof springt auf Trink-Trends auf. Aber auch die Klassiker aus den letzten Jahren wie Glühwein und Hot Mai Tai werden ausgeschenkt. Andrea Sixt, warm eingepackt im dunkelblauen Fellmantel, entscheidet sich an der Außenbar für den heißen Bratapfel und genießt mit Ehemann Cord Troebst den Blick über die beleuchtete Innenstadt. Die Eröffnung der Polar-Bar sei bei ihr jedes Jahr ein fester Termin im Kalender, sagt die Drehbuchautorin und Schriftstellerin.

Hotelchefin Innegrit Volkhardt (links) mit Andrea Sixt und deren Ehemann Cord Troebst. (Foto: Stephan Rumpf)

Felle, Feuerstellen und Decken hin oder her: Wenn man auch aus dem verglasten Inneren auf die Frauenkirche schauen kann, macht man das natürlich, vor allem Volkhardt-Stammgäste wie Schauspieler-Ehefrau Victoria Lauterbach, der indische Generalkonsul Sinha Shatrughna, Wirt Sepp Krätz, der ehemalige Landespolizeichef Wilhelm Schmidbauer oder der ehemalige McKinsey-Deutschland-Chef Cornelius Baur. Schauspiel und Geschäft, Musik und Politik, Volkhardt schafft es auch im Jahr ihres besten Sommers, das Haus nicht nur mit potenten Suite-Gästen zu bevölkern, sondern auch mit den Menschen aus der Stadt. Zumindest solchen, die sich das Frieren bei bestem Panorama-Blick leisten können. Wobei die Stammgäste wissen, dass das warme Blue Spa im Notfall nur eine Iglu-Breite entfernt liegt.