Die Begegnung mit dem Tod gehört zu ihrem Leben. Seit drei Jahren ist Bettina Grosselfinger, 59, jetzt schon Hospizbegleiterin. Sie besucht die Patienten ein- bis zweimal in der Woche für einige Stunden in ihren Privatwohnungen, im Altenheim oder auf der Palliativstation. Das ist die eine Seite des Alltags von Bettina Grosselfinger. Die andere: Sie arbeitet in der Modebranche. Für viele ein unvereinbarer Gegensatz. Für sie kein Widerspruch, sondern eine Bereicherung ihres Lebens.