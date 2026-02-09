Es gibt Orte, da wird Trauriges in Schönes umgewandelt. Da mogeln sich in die bittere Wirklichkeit Augenblicke des Vergessens – und sogar des Glücks. Ein solcher Ort ist der gemütliche Aufenthaltsraum im Christophorus-Haus an der Effnerstraße.
Palliatives Tagesangebot„Leben zu können, ohne sich erklären zu müssen, das ist hier möglich“
Lesezeit: 5 Min.
Im Christophorus-Haus in München treffen sich zweimal die Woche Menschen, die bald sterben werden. Denn hier finden sie eine Nähe und ein Verständnis, die anders sind als mit der Familie oder Freunden.
Von Nicole Graner
Krebs:Wenn von vier Freunden nur zwei übrig bleiben
Oliver verliert seine Frau, einige Monate später Anna ihren Mann: Beide sterben an Krebs. Wie der Tod zwei junge Familien zerbricht – und wie eine besondere Freundschaft entsteht, indem sie über das Unaussprechliche sprechen.
Lesen Sie mehr zum Thema