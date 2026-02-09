Zum Hauptinhalt springen

Palliatives Tagesangebot„Leben zu können, ohne sich erklären zu müssen, das ist hier möglich“

Lesezeit: 5 Min.

Krapfen, so lecker. Aber darf sie als Krebskranke die überhaupt essen? Heidi liebt Süßes und hat sich bei einem Spiel diese Karte ausgesucht. Das palliative Tagesangebot des Christophorus-Vereins ist für sie ein Ort der Nähe und des Halts.
Im Christophorus-Haus in München treffen sich zweimal die Woche Menschen, die bald sterben werden. Denn hier finden sie eine Nähe und ein Verständnis, die anders sind als mit der Familie oder Freunden.

Von Nicole Graner

Es gibt Orte, da wird Trauriges in Schönes umgewandelt. Da mogeln sich in die bittere Wirklichkeit Augenblicke des Vergessens – und sogar des Glücks. Ein solcher Ort ist der gemütliche Aufenthaltsraum im Christophorus-Haus an der Effnerstraße.

