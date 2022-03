Interview von Oliver Hochkeppel, München

"Mein Geschenk zu diesem Fest ist, dass ich mit dir etwas schreiben will. Und der Molden Verlag will das im Frühjahr 2022 verlegen. Es soll ums Vatersein gehen. Ich hoffe, du hast Lust. Ich liebe dich sehr, Hosea." So sah an Heiligabend 2020 das Weihnachtsgeschenk von Hosea Ratschiller an seinen Vater Klaus aus, als Zettel in einem Umschlag unter den Christbaum gelegt. Ein Geschenk, das man schwer ablehnen kann, nun ist das Buch des vielfach preisgekrönten österreichischen Autors, Schauspielers und Kabarettisten und seines als Gymnasiallehrer, Universitätsdozent und Schriftsteller arbeitenden Vaters jedenfalls erschienen: "Den Vater zur Welt bringen" heißt es, und bevor sie es als Deutschlandpremiere am 1. April im Volkstheater selbst vorstellen, sprachen sie mit der SZ darüber.

SZ: Warum ist die Bedeutung des Vaters so wichtig für Sie?

Hosea Ratschiller: Ich bin selber Vater einer Tochter und mit einem alleinerziehenden Vater aufgewachsen. Der zur Verfügung gestanden ist für all meine Anwürfe und Ideen. Der mich seinen Vorsprung in vielen Dingen nie hat spüren lassen.

Es geht aber auch um gesellschaftliche und politische Zusammenhänge?

Hosea Ratschiller: Ja, der Auslöser, die Idee "Vater" anzuschauen, waren die vergangenen sieben Jahre in Österreich. 2015 der knappe Wahlkampf zwischen dem liberalen und völkischen Lager, die Flüchtlinge, die sieben Jahre mit Herrn Kurz und seiner Familie; Trump ist passiert, das Klimathema groß geworden, jetzt noch der Krieg in der Ukraine - diese grundsätzlichen Demokratiefragen sind nahe an meinen Alltag gerückt. Aber ich bin weder Wissenschaftler noch Politiker und ein eher schwacher und sprunghafter Mensch - was könnte also mein Beitrag sein? Mit Geschichten kenne ich mich aus, und in den Mythen, mit denen wir unser Zusammenleben erklären, gibt es eine Figur, die der Demokratisierung grundsätzlich im Weg steht: den Vater als Oberhaupt.

Klaus Ratschiller: Bei mir war zunächst große Skepsis gegenüber diesem Ungetüm, selbst dem Wort Vater gegenüber. Der Hosea hat zu mir immer Klaus gesagt, und ich ihm gegenüber eigentlich nie Sohn. Das war natürlich zeittypisch, genau wie das ernste Unbehagen über das Familienmodell als Kernstruktur einer Gesellschaft. Mir war klar, wenn wir an das jetzt herangehen, dann muss man genau hinschauen: Was war das denn eigentlich, der Vater?

Hosea Ratschiller: Es gibt so viele Diskussionen über den alten weißen Mann, alles ein bisschen elend. Aber über die Figur "Vater" nachzudenken, lohnt sich tatsächlich. Wo kommt diese Fantasie her, dass es einen großen, eigentlich irgendwie Abwesenden gibt, der für alles zuständig ist, der alles weiß, der alles hervorgebracht hat? So eine Idee ist für die Selbstvergewisserung von autoritären Strukturen entscheidend, für die Demokratie aber komplett nutzlos. Was jemand wie ich machen kann, ist, relativ furchtlos und so unverfroren wie möglich an dieser Figur zu rütteln.

Für ein Buch darüber braucht man eine Form.

Hosea Ratschiller: Richtig, die hab' ich dann gesucht und mich daran erinnert, dass ich einen sehr gescheiten, lieben Vater hab. Und ich dachte mir, unsere Beziehung könnte das hergeben. Dass wir es schaffen, sie einmal nicht als Privatangelegenheit zu betrachten, sondern als Experimentierfläche, als Zusammenleben in einer Zeit, die Verantwortung und Wissen völlig neu lernen muss.

Also das "Vatern", wie Sie es nennen, als Modell zur Rettung eines demokratischen Zusammenlebens?

Hosea Ratschiller: Rettung würde ich nicht sagen, eher Ermöglichung. Ich glaube, dass wir erst am Beginn von Demokratie stehen und noch nicht mittendrin sind oder gar am Ende. Den demokratischen Vater gibt es noch gar nicht. Einen Patriarchen zum sensiblen Patriärchen zu zähmen, ist Ergebniskosmetik. Wir schlagen vor, die Rolle ganz aufzulösen in Tätigkeiten, die wir "vatern" nennen. Dabei geht es um eine einfache Verschiebung: Demokratie braucht keine Oberhäupter, erhobene Häupter aber sehr wohl. Wir müssen Lebensumstände schaffen, die einen Umgang mit sehr viel Wissen und geteilter Verantwortung ermöglichen. Als Baustein schlagen wir ein "Vatern der vielen" vor.

An einer Stelle steht: "Jetzt machen wir aber Schluss, das soll ja kein Ratgeber werden." Man könnte behaupten, dass das Buch genau das geworden ist?

Klaus Ratschiller: Es ist eher ein Vorschlag, der uns selbst schon mit Freude erfüllt hat. Wir verknüpfen kleine, manchmal intime Geschichten mit größeren historischen und gesellschaftspolitischen Linien. Wir haben dabei zusammengearbeitet und unterbreiten dieses Vorgehen als unseren Vorschlag, der in etwa so lauten könnte: Du bist nicht der Erste, der spricht, übe ein Sprechen, dem Unterbrechungen willkommen sind. Bücher sollte man zu zweit schreiben, im demokratischen Plural.

Hosea Ratschiller: Das gibt Mut. Wir erlauben uns zum Beispiel, diese römische Idee vom pater familias, also den Alleinherrscher beiseitezuschieben und behaupten, die Idee des Vaterns sei schon vorher da und netter gemeint gewesen. Damit stellen wir keine wissenschaftliche Theorie auf, sondern sorgen erst einmal für Erleichterung. Um befreiter darüber nachdenken zu können.

Es gibt ja auch "das Spiel". Ein Kapitel, wo jeder sieben Fragen nach einer jeweiligen Zusatzregel beantworten muss. Einen Joker hat man frei. Dient das auch Ihrer und des Lesers Erleichterung?

Klaus Ratschiller: Es hat vor allem eine strategische Funktion gehabt, weil wir ja auch immer wieder ins Stocken gekommen sind. In dem Moment, indem man eine Spielregel aufstellt - Alliterationen, alles in nur einem Satz oder der Verzicht auf Adjektive -, fällt es einem relativ leicht, ziemlich intensiv zu werden.

Sie geben im Buch sehr viel von sich preis, hatten Sie nie das Gefühl, dass es zu privat für die Öffentlichkeit werden könnte?

Klaus Ratschiller: Ich ganz oft. Interessanterweise nicht, wenn ich selbst geschrieben habe, sondern wenn der Hosea geschrieben hat. Bei sich legt man ja alles auf die Goldwaage. Aber eines haben wir konsequent ausgespart: das Privatleben zwischen ihm und mir. Wir haben gar nicht damit begonnen, die Schmutzwäsche oder das Gold-Sakko auszupacken. Es ist eher die Intimität der Literatur, wo man auch sehr weit geht. Nur dass die Figuren Namen haben und es die scheinbar wirklich gibt.

Hosea Ratschiller: Ich bin das ja von der Bühne gewohnt. Das, was man erzählt, ist nie das Leben selbst. Sondern immer das, was man daraus gemacht hat. Wir haben ja auch Sachen aus dem Buch gestrichen, wenn Menschen, die dort beschrieben wurden, es nicht so veröffentlicht haben wollten.

Sie haben alle, die vorkommen, gegenlesen lassen?

Klaus Ratschiller: Ja. Soweit sie noch leben.

Hosea Ratschiller: Wichtig ist der Vorschlag, einen Schritt zurückzutreten und sein Leben von außen im Zusammenhang mit der Welt anzuschauen. Wir tun das in dem Buch jedenfalls.

Klaus Ratschiller: Hosea hat eine schöne Formel dafür gefunden: Wir vergesellschaften unsere persönliche Beziehung. Das hat mir gut gefallen, weil verstaatlicht sind wir ja schon, Beziehungen sind verurkundet.

Was haben Sie aus der Arbeit an dem Buch gelernt?

Hosea Ratschiller: Es war schön für mich, das große Selbstvertrauen zu bemerken, das Klaus hat, was seine Sprache betrifft. Dass er überhaupt keine Scheu hat, etwas aufzuschreiben, und zwar relativ schnell. Für mich ist Schreiben Arbeit, kein Vergnügen. Und ich habe gelernt, dass es für mich Stress bedeutet, wenn es anders als auf der Bühne keine direkte Reaktion gibt. Ich lerne gerade, mit der Stille umzugehen, die man erzeugt, wenn man ein Buch schreibt. Das ist für mich künstlerisch ein Entwicklungsschritt.

Klaus Ratschiller: Für mich war wirklich neu - und das war genau Hoseas Absicht, glaube ich -, auf einmal Sätze zu sagen, die ich nicht mehr zurücknehmen kann. Ich habe eine Spur Verantwortung gelernt: Es gibt etwas, das man nicht wegjuxen kann.

Hosea & Klaus Ratschiller: "Den Vater zur Welt bringen", Molden Verlag; Deutschlandpremiere Fr., 1. April, 20 Uhr, Volkstheater, Tumblingerstr. 29, Tel. 52 34 655