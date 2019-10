Horst Rosenfeldt, 79, gefällt, dass die Geräte, an denen die Senioren trainieren, so modern sind und Haltegriffe haben. Er könne gut damit umgehen, sagt er. Auch dass sie auf die speziellen Bedürfnisse von älteren Menschen einstellt werden, findet Rosenfeldt gut. Er hat in seinem Leben schon viel trainiert. Besonders in seinen jungen Jahren drehte sich alles um Sport. Er war mehrmals deutscher Meister im Turmspringen. Höhepunkt seiner Karriere dann 1964 die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio. Er erreichte den sechsten Platz, ein Riesenerfolg. Seine Karriere als Leistungssportler endete jäh 1967 mit einem Autounfall. Das aber liegt lange zurück. Vor seiner Pensionierung hat Rosenfeldt Jahrzehnte als Sportpsychologe gearbeitet. Wohl auch deshalb spricht ihn das Fitnessprojekt für Senioren an. Er fühle sich nach den vergangenen Monaten um einiges besser, sagt der stattliche Mann, und er wird weiterhin zweimal die Woche für 45 Minuten an die Geräte gehen. Außerdem, verspricht er, wolle er andere animieren mitzumachen.