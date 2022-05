Horst Evers (der bürgerlich übrigens ganz anders heißt) ist so etwas wie ein Urvater des Poetry Slams. In den Achtzigerjahren war der Niedersachse zum Germanistik- und Sozialkundestudium nach Berlin gegangen. Noch während des Studiums begann er, kleine satirische Texte für die von ihm mitgegründete Zeitschrift Salbader zu schreiben und diese auch öffentlich vorzutragen, etwa in der Mensa der FU. Daraus entwickelte sich 1990 die Lesebühne "Dr. Seltsams Frühschoppen", so erfolgreich, dass Evers bald mit seinen auch in Buchform sehr erfolgreichen Geschichten auf Reisen ging. In geschliffener Rede, manchmal sogar singend steigert der inzwischen mit allen wichtigen Preisen Dekorierte Alltägliches ins Fantastische, Aberwitzige oder Absurde. Sicher auch wieder, wenn er sein neues Programm mit dem schönen Titel "Ich bin ja keiner, der sich an die große Glocke hängt" im Lustspielhaus präsentiert.

Horst Evers, Sa., 21. Mai, 20 Uhr, Lustspielhaus, Occamstraße 8, Telefon 344974