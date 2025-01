Von Antje Weber

„Ich finde keine Stille in mir, keine Windstille“, schreibt Horst Bienek 1959 in sein Tagebuch, „und irgendetwas lähmt auch den Arbeitstrieb in mir. Am liebsten renne ich dann unruhig umher, in mir selbst verzweifelnd. Das Ende ist dann, ich betrinke mich und finde mich dann meist in schwulen Lokalen wieder, im Körperhaften betrüge ich mich selbst“. Am nächsten Morgen sei ihm zwar bewusst, „daß ich mich getäuscht, geblendet habe. Und doch ist es immer wieder dasselbe.“