"Jede Straße führt in die Kindheit" - mit dieser Gedichtzeile Horst Bieneks überschrieb die Autorin und Regisseurin Vera Botterbusch 1990 einen Film über den Schriftsteller, den sie nun wieder einmal öffentlich vorführt. Für den Bayerischen Rundfunk hatte sie damals Horst Bienek (1930 - 1990) nicht nur in Ottobrunn bei München interviewt, wo er mehrere Jahrzehnte bis zu seinem Tod lebte - sie hatte die Gespräche auch mit Aufnahmen aus der biografisch wie literarisch für ihn wichtigen Kindheitsgegend ergänzt: Gleiwitz, heute Gliwice, in Oberschlesien. Die Gleiwitzer Tetralogie, die Bienek über das Schicksal der Stadt und ihrer Bewohner während des Nationalsozialismus geschrieben hat, liest sich noch heute atemraubend. Überhaupt hätte dieser Schriftsteller, aus dessen Erbe ein Preis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste hervorgegangen ist, heute noch einige Aufmerksamkeit mehr verdient.

