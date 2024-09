Als der Horrorfilm-Fan Thomas Reitmair im September 2009 das Werkstattkino nutzte, um darin am Sonntagnachmittag vor allem Freunden den Horrorfilm „Flesh For Frankenstein“ zu zeigen, ahnte nicht einmal er selbst, dass er dort von da an jeden Monat mindestens einen Horrorfilm präsentieren würde. „Kinokränzchen“ heißt diese mittlerweile längste Horrorfilmreihe in einem Kino, zu der Menschen auch beim schönsten Wetter um 14.30 Uhr in das Kellerkino unter dem Fraunhofer Theater pilgern.