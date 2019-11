Detailansicht öffnen Wie wirksam sind Globuli? Darüber entbrennt in Bayern gerade wieder ein Glaubenskrieg. (Foto: Ralf Hirschberger/dpa)

"Volle Dosis" vom 16./17. November, "Landtag stimmt für umstrittene Homöopathie-Studie" vom 8. November und Leserbriefe "Kügelchen mit gewaltiger Spaltwirkung" vom 19. November:

Trügerischer Rettungsanker

In beiden Leserkommentaren der der Homöopathie zugewandten Ärztinnen reagieren sie wie Kinder, denen man das Spielzeug wegnehmen will. Bezeichnend ist die gewagte Behauptung der Augenärztin, Wissenschaftsargumente hätten noch nie eine Heilung zustande gebracht. Dann sollte die Kollegin nur noch das Abführen und den Aderlass praktizieren, so wie es vor den wissenschaftlichen Erkenntnissen üblich war. Typisch für die Vertreter der fragwürdigen Therapien ist die Schilderung von Einzelfällen. Dazu kann ich beitragen, dass ein 8-jähriger Junge bei einem Homöopathen mit einer eitrigen Nebenhöhlenentzündung in "Behandlung" war. Das Ergebnis war ein Gehirnabszess, nachdem sich der Infekt durch die Knochenwand gefressen hatte.

Der zweite Beitrag befürwortet eine vollständig unsinnige Studie, die von einem offensichtlich überforderten CSU-"Gesundheitsexperten" in Auftrag gegeben wird. Glaubt denn jemand ernsthaft, es würde sich eine Klinik finden, die alle fünf Sinne beieinander hat und lebensgefährlich erkrankte Sepsis-Patienten in eine homöopathische Gruppe und eine antibiotisch zu behandelnde aufteilt? Der Rückzieher auf die "begleitende" homöopathische Therapie zur antibiotischen ist logischerweise völlig sinnlos, weil damit eine konkrete Aussage überhaupt nicht möglich ist.

Ich habe am Anfang meiner Tätigkeit als Allgemeinarzt aus Interesse die Zusatzbezeichnung Homöopathie erworben. Misstrauisch bin ich geworden, nachdem die Kursleiterin einen Fall schilderte, in dem ein Neffe fieberhaft erkrankt war und sie mit ihren üblichen Kügelchen keinen Erfolg hatte. Da fiel ihr am siebten Tag ein spezifisches Symptom ein, das in der Homöopathie Bedeutung hatte. Sie gab das homöopathische Mittel und siehe da, der Junge gesundete. In meiner Praxis waren allerdings drei Viertel aller Patienten nach einer Woche grippalen Infekts auch ohne spezifische Mittel wiederhergestellt. Der Grund, warum die Erfolgsmeldungen der Homöopathie bei Kindern und Tieren so euphorisch sind, ist die Tatsache, dass beide eine hohe Spontanheilung aufweisen.

Natürlich ist es eine der unerfreulichen Aufgaben des Arztes, bei nicht heilbaren oder nicht fassbaren Krankheiten einzugestehen, dass es kein Mittel gibt. Ob man dann die Homöopathie auf Kosten der Allgemeinheit als trügerischen Rettungsanker anbietet, muss jeder Arzt selbst verantworten. Aber ich habe in meiner 30-jährigen Praxis (als Facharzt für Allgemeinmedizin, Homöopathie, Naturheilverfahren, Umweltmedizin, Arbeitsmedizinische Fachkunde) erfahren, dass die Homöopathie nicht über den Placeboeffekt hinaus wirkt. Dr. Hans Jungk, München

Warum streiten? Untersuchen!

Immer, wenn es um das Thema Homöopathie geht, erkenne ich die SZ nicht wieder. Eine Zeitung, die von mir vor allem deshalb geschätzt wird, weil sie die Trennung von sachlicher Berichterstattung und kommentierender Meinungsäußerung einigermaßen ernst nimmt. Im Artikel "Volle Dosis" merke ich wenig davon. Von vorneherein wird die geplante Studie über Sinn oder Unsinn des Einsatzes von Homöopathie zur Reduzierung des Antibiotikaeinsatzes bei gewissen Erkrankungen als Unfug hingestellt. Als Begründung wird ein Homöopathie-Kritiker mit emotionalen Äußerungen ("die bayrische Regierung ist verrückt geworden", "Scheißhaus-Parolen der Homoöpathen") zitiert, ein Befürworter mit Hinweis auf von ihm angewandte Methoden, von denen man außer ihrem skurrilen Namen ("Orgon-Akkumulator", "DOR-Buster") nichts erfährt, diffamiert und darauf hingewiesen, dass es eine Reihe von widersprüchlichen, zum Teil mangelhaften Studien gibt - was nichts Neues ist. Ich bin weder Anhänger der einen oder anderen Seite. Da ich glücklicherweise selten krank bin, werfe ich im Bedarfsfall gerne mal ein Antibiotikum ein, womit die Sache in der Regel schnell erledigt ist. Bei meiner Frau, die Kügelchen bevorzugt und bei unserem Kater, der ab und zu auch in deren Genuss kommt, sehe ich, dass es auch anders geht. Das beweist natürlich nichts - eventuell liegt deren Gesundung auch an der vermehrten Zuwendung, die beide im Krankheitsfall bekommen. Man weiß es nicht. Gerade deshalb würde ich eine von den Interessen der Pharma- sowie der Homöopathie-Industrie unabhängige und nicht von voreingenommen Hardlinern irgendeiner Seite durchgeführte Studie begrüßen. Roland Brunner, Regensburg

Alles Placebo-Effekte

Es trifft nicht zu, dass homöopathische Arzneien unwirksam sind. Ihre Wirkung beruht allerdings nicht auf dem Inhalt der Arznei, sondern auf dem Placebo-Effekt. Auch die Wirkung vieler schulmedizinischer Arzneien beruht hauptsächlich (aber nicht ausschließlich) auf der Placebowirkung. Das Ignorieren oder Schlechtmachen der Placebowirkung führt zu einer unnötigen Polarisierung in unserer Gesellschaft, fürchte ich. Paul Sievers, München