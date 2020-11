Der Münchner Autor Thilo Wydra erinnert in einem Buch an Romy Schneider und Alain Delon. Der Franzose wird am Sonntag 85

Von Josef Grübl

Bei seinem letzten großen Auftritt weint der schönste Mann der Welt. "Je pense à Romy", sagt Alain Delon bei den Filmfestspielen in Cannes, er denke also an Romy. Das ist im Mai 2019, aus der betörend schönen Leinwandlichtgestalt ist ein alter Mann geworden. Man verleiht ihm einen Preis fürs Lebenswerk, das ohne Romy Schneider wohl ganz anders ausgesehen hätte. Die beiden waren in den Sechzigerjahren das schönste und glamouröseste Paar des Planeten, drei gemeinsame Filme drehten sie. Ein vierter war geplant, dazu kam es aber nicht mehr: Romy Schneider starb 1982 im Alter von nur 43 Jahren. Ihre große Liebe ist heute fast doppelt so alt: Alain Delon feiert am 8. November seinen 85. Geburtstag.

Detailansicht öffnen Unter der hellen Sonne von Saint-Tropez drehten Romy Schneider und Alain Delon Ende der Sechzigerjahre den Thriller "Der Swimmingpool". Ihre private Liebesbeziehung war da schon vorbei. (Foto: AFP)

Ein neues Buch erinnert an beide: "Eine Liebe in Paris - Romy & Alain" ist der Titel der bei Heyne erschienenen Doppelbiografie von Thilo Wydra, der Münchner Autor beschreibt darin ihren Werdegang, ihre Filme und das Auf und Ab ihrer fünfjährigen Beziehung. Schneider und Delon hatten sich 1958 bei der Schnitzler-Verfilmung "Christine" kennengelernt: Da war sie dank "Sissi" bereits ein großer Star, er aber stand noch ganz am Anfang seiner Karriere. "Uns trennte die Welt", wird er im Buch zitiert. Sie dagegen sagte: "Ich wollte eine große Liebe zu jemandem erleben, den ich anbetete." Fünf Jahre nach dem Beziehungsende, im Sommer 1968, trennte sie wieder die Welt, nicht nur der abhanden gekommenen Anbetung wegen: Da war er der große Star, der mit Visconti, Antonioni oder Melville drehte, während sie sich in Berlin langweilte.

Nach der Trennung von Delon hatte Romy Schneider einen anderen Mann geheiratet, war Mutter geworden - und in ein Karrieretief gestürzt. Ihr ehemaliger Lebensgefährte holte sie da wieder heraus: Als Partnerin für den Film "Der Swimmingpool" wünschte sich Alain Delon Romy Schneider. Der in Saint-Tropez gedrehte Thriller wurde ein Kinohit und ist heute ein Klassiker, gleichzeitig läutete er das Comeback Schneiders ein, die in den Siebzigerjahren Frankreichs beliebteste Schauspielerin werden sollte. Das ist alles bekannt, trotzdem liest man es gerne wieder, zumal Wydra ein paar neue Aspekte beleuchtet. Er hat mit Freundinnen und Weggefährten dieses kultisch verehrten Liebes- und Leinwandpaares gesprochen, unter anderen mit Senta Berger, Jean-Claude Carrière, Mario Adorf oder Brigitte Auber, die in den Fünfzigerjahren den frisch aus dem Indochina-Krieg zurückgekehrten Delon mit der Filmwelt vertraut machte. An die Begegnung mit Jane Birkin in Paris erinnert sich der Autor besonders gern: "Sie erzählte mir von Romys großer Solidarität bei den 'Swimmingpool'-Dreharbeiten. Als es einmal zu einem Streit mit Jacques Deray kam und Jane Birkin heulend aufs Klo flüchtete, war es Romy, die den Regisseur dazu brachte, sich bei Jane Birkin zu entschuldigen."

Thilo Wydra hat schon viele Biografien über Filmlegenden geschrieben, unter anderem auch über Romy Schneider. Anders als in seinen Büchern über Ingrid Bergman oder Grace Kelly konnte er dieses Mal aber nicht auf unveröffentlichte Materialien aus Privatarchiven zurückgreifen. Das hat einen einfachen Grund: "Romy Schneiders Nachlass ist in alle Winde zerstreut, da wurde nichts gesammelt. Und Alain Delon hortet seine Erinnerungsstücke angeblich alle selbst", sagt der Autor. Der Schauspieler sei nicht nur in seinen Filmrollen unnahbar und kühl, sondern auch im wahren Leben. Die Autoren von Delon-Biografien habe er allesamt verklagt, weiß Wydra, eine Gesprächsanfrage für sein Buch blieb unbeantwortet. "Das hier ist wie eine posthume Ehrung", sagte Delon bei seinem tränenreichen Auftritt in Cannes, "aber ich lebe noch." Ein paar Wochen später erlitt er einen Schlaganfall, seitdem hat er sich komplett zurückgezogen. Die Erinnerung an bessere Zeiten mit einer unfassbar schönen Frau an seiner Seite bleibt aber für immer lebendig.