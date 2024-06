Von Catherine Hoffmann

Was der Kampf gegen die Erderwärmung mit einem Bürobau im Gewerbegebiet an der Elsenheimer Straße zu tun hat? Mehr als man erwarten würde! „Die Baubranche spielt eine entscheidende Rolle beim Zurückdrängen der Klimaerwärmung“, sagte jüngst Physiker Hans Joachim Schellnhuber bei einer Veranstaltung von „Ruffini on Tour“ in München.