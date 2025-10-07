Zum Hauptinhalt springen

Razzia am Starnberger SeeGeneralstaatsanwaltschaft München lässt Holocaust-Leugner verhaften

Lesezeit: 2 Min.

Die Generalstaatsanwaltschaft München hat die Ermittlungen übernommen.
Die Generalstaatsanwaltschaft München hat die Ermittlungen übernommen. (Foto: Peter Kneffel/dpa)

Alfred S. saß schon mehrmals im Gefängnis, weil er die Tatsache bestreitet, dass die Nazis Millionen Juden ermordet haben. In der rechtsextremen Szene gilt der 70-Jährige als prominent.

Von Martin Bernstein

Die Münchner Generalstaatsanwaltschaft hat am Dienstagmorgen einen notorischen Holocaust-Leugner verhaften lassen. Alfred S., 70, wurde in seinem Haus in Tutzing (Landkreis Starnberg) festgenommen, seine Wohnung wurde durchsucht. Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck stellten elektronische Datenträger sicher.

Zur SZ-Startseite

Demonstration auf dem Königsplatz
:Fünf-Punkte-Plan gegen Antisemitismus

Bei einer Kundgebung auf dem Königsplatz bilden mehrere Tausend Menschen ein „Dach gegen Hass“. Die Redner wollen jüdisches Leben sichtbarer machen und stärker schützen. Eine entsprechende Petition hat bereits 30 000 Unterstützer gefunden.

Von Martin Mühlfenzl

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite