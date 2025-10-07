Die Münchner Generalstaatsanwaltschaft hat am Dienstagmorgen einen notorischen Holocaust-Leugner verhaften lassen. Alfred S., 70, wurde in seinem Haus in Tutzing (Landkreis Starnberg) festgenommen, seine Wohnung wurde durchsucht. Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck stellten elektronische Datenträger sicher.
Razzia am Starnberger SeeGeneralstaatsanwaltschaft München lässt Holocaust-Leugner verhaften
Lesezeit: 2 Min.
Alfred S. saß schon mehrmals im Gefängnis, weil er die Tatsache bestreitet, dass die Nazis Millionen Juden ermordet haben. In der rechtsextremen Szene gilt der 70-Jährige als prominent.
Von Martin Bernstein
