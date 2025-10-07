Alfred S. saß schon mehrmals im Gefängnis, weil er die Tatsache bestreitet, dass die Nazis Millionen Juden ermordet haben. In der rechtsextremen Szene gilt der 70-Jährige als prominent.

Die Münchner Generalstaatsanwaltschaft hat am Dienstagmorgen einen notorischen Holocaust-Leugner verhaften lassen. Alfred S., 70, wurde in seinem Haus in Tutzing (Landkreis Starnberg) festgenommen, seine Wohnung wurde durchsucht. Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck stellten elektronische Datenträger sicher.