Die Kunst-Performance "Faces for the Names" ruft Opfer des nationalsozialistischen Unrechtsregimes in Erinnerung. Angehörige erzählen dazu aus ihrem Leben.

In Zeiten von Krieg und Leid erinnert sich München an die eigene Vergangenheit. Eine Kunstaktion soll an die Münchner erinnern, die dem Terror der Nationalsozialisten zum Opfer gefallen sind. Sobald es dunkel wird, macht der Verein "Jews Engaged with Socitey" (J.E.W.S.) die Namen und Gesichter von 30 Opfern sichtbar. Das Projekt heißt "Faces for the Names" und ist in der Stadt erprobt: Seit 2020 hat es die Gedenkaktion bereits in Giesing und im Stadtbezirk Altstadt-Lehel gegeben. Jetzt ist die Ausstellung in Au-Haidhausen angekommen.

Noch bis Freitag, 8. April, gedenkt der Verein allabendlich um 20 Uhr an verschiedenen Standorten im Viertel der Opfer aus dem Stadtbezirk mit einem Friedensgebet und der Hymne "Ose Shalom". Während die Fotos an Wände projiziert werden, erzählen Angehörige der Opfer aus deren Leben. Die Gestaltung der Abende liegt vor allem bei den Jugendlichen im Verein. Neben Bildern aus dem Stadtarchiv hat Organisator Terry Swartzberg auch Fotos von Angehörigen erhalten. Der Zuspruch in der Stadt ist enorm: "Die Leute wollen gedenken", erklärt Swartzberg. Von 26. bis 30. April kommt die Performance dann nach Schwabing-West.