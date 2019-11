Es ist ein Coup gewesen: 2017 gab das Münchner Institut für Zeitgeschichte bekannt, es baue sein Zentrum für Holocaust-Studien deutlich aus - und gleich zum Einstieg sei es gelungen, die weltweit größte und wichtigste Konferenz des Fachgebiets, die bislang ausschließlich in Nordamerika stattfand, nach München zu holen. Jetzt ist es soweit: Von Montag bis Donnerstag versammeln sich etwa 200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zum Kongress "Lessons & Legacies" an der Isar. Der Historiker Frank Bajohr, wissenschaftlicher Leiter des Zentrums für Holocaust-Studien, erklärt, worüber die Forscher diskutieren wollen, warum Historiker in mehreren Ländern unter Druck stehen - und warum der Kongress speziell München, der früheren "Hauptstadt der Bewegung" der Nazis, gut zu Gesicht steht.