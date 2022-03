Von Josef Grübl

Es soll ja Leute geben, die bei ihrem Namen an ein riesiges Röhrenungetüm am Münchner Effnerplatz denken, dabei war die amerikanische Schauspielerin, Sängerin und Autorin Mae West ein absolutes Unikat. In ihren Bühnenshows am New Yorker Broadway sprach sie so offenherzig über Sex, dass sie zu einer achttägigen Haftstrafe verurteilt wurde. In ihren Filmen war sie so frech und frivol, dass sie Mitte der Dreißigerjahre zur bestbezahlten Schauspielerin Hollywoods aufstieg. Da war sie bereits in ihren Vierzigern - ein Alter, in dem die Karrieren von Hollywooddiven für gewöhnlich längst als beendet galten.

Das Münchner Filmmuseum widmet der kurzen Filmkarriere von Mae West eine Reihe: In den kommenden Wochen sind Komödienhighlights wie "She Done Him Wrong (Diamond Lil)" oder "I'm No Angel (Ich bin kein Engel)" zu sehen, in beiden Filmen spielte Cary Grant die männliche Hauptrolle - angeblich setzte sie sich persönlich für den blendend aussehenden, damals aber noch recht unbekannten Schauspieler ein. Hollywoods Sittenwächter sahen das alles gar nicht gern, der ab 1934 verpflichtend geltende "Hays Code" versetzte ihrer Karriere einen Dämpfer, ihre Filme wurden zensiert, sie galt als Gefahr für die öffentliche Moral.

Im Jahr 1940 feierte Mae West mit der Westernkomödie "My Little Chickadee (Mein kleiner Gockel)" an der Seite von W.C. Fields noch einmal einen Kinohit. Darin spielte sie eine zwielichtige Barsängerin, die bei einem Postkutschenraub entführt wird, aber kurz darauf wieder vergnügt auftaucht. Ihr Kommentar dazu: "I was in a tight spot, but I managed to wiggle out of it." Kein Wunder, dass diese Frau dem prüden Hollywood zu viel war. In den folgenden Jahrzehnten widmete sie sich wieder ihrer Bühnenkarriere, hatte Radioshows und Auftritte in Las Vegas. 1980 starb sie im Alter von 87 Jahren in Los Angeles.

Neben der Mae-West-Retro starten im Filmmuseum dieser Tage noch weitere Reihen, unter anderem würdigt man das Schaffen von Henrik Galeen, der als einer der großen Filmautoren des deutschen Stummfilms gilt: Er schrieb die Drehbücher zu "Nosferatu" oder "Der Golem, wie er in die Welt kam". Eine weitere Reihe widmet sich schwarzen Komödien, in denen es um den Weltuntergang geht - hier stehen Filme von Stanley Kubrick, Tim Burton oder Peter Fleischmann auf dem Spielplan, aber auch die stargespickte Netflix-Produktion "Don't Look Up". Auch dem im Januar verstorbenen Herbert Achternbusch widmet das Filmmuseum in den kommenden Wochen eine Reihe, zu sehen sind Filme wie "Die Olympiasiegerin", "Der junge Mönch" oder "Rita Ritter".

Mae West, bis Mi., 4. Mai, jeweils ab 19 Uhr, Filmmuseum, St.-Jakobs-Platz 1