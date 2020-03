Eine Stunde der Zivilisation entfernt lebte der 14-jährige Niederländer Koen van de Wardt in Norwegen. Inspiriert von der einzigen CD, die er damals besaß, nämlich Radioheads "OK Computer", brachte er sich dort nicht nur selbst das Gitarre spielen bei. Vielmehr bastelte er selbst bald eigene Songs, die in jener Abgeschiedenheit aber nicht nur Radiohead kopierten, sondern einen ganz eigenen Zugang zur Musik versuchten. Diesen Zugang verfolgte van de Wardt nach Amsterdam zurückgekehrt allerdings erst weiter, nachdem er zwischendurch in der niederländischen Indie-Band Moss den Bass gespielt hatte. Zusammen mit norwegischen Musikern setzte er dann sein Elektro-Pop-Projekt Klangstof fort, das schon bald im Vorprogramm der legendären Flaming Lips auftrat. Dass deren Frontmann Wayne Coyne nun auf dem neuen Klangstof-Album "The Noise You Make Is Silent" mitwirkt, ist eine weitere künstlerische Adelung des Soundbastlers van de Wardt, der die Kranhalle in eine pulsierende Klangwolke verwandeln wird.

Freunde der aktuellen niederländischen Pop-Kultur werden dann allerdings verzweifeln, weil gleichzeitig mit DeWolff die derzeit bedeutendste holländische Bluesrock-Formation im Strom ihr neues Album "Tascam Tapes" vorstellt. Aufgenommen mit einem Acht-Spur-Gerät, kombinieren die neuen Songs elektronische Beats mit Vintage-Klängen zu einem Sound, der diesmal auch der Soul- und Funk-Musik nachspürt.

Klangstof, Fr., 13. März, Kranhalle, Hansastr. 39, 20 Uhr, Telefon 724880; DeWolff, Fr., 13. März, 21 Uhr, Strom, Lindwurmstr. 88, Karten unter Telefon 21837300